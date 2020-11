Carl Philip e Sofia di Svezia positivi: la Principessa era volontaria in un ospedale

editato in: da

Il Principe Carl Philip di Svezia e sua moglie Sofia sono risultati positivi al coronavirus. Lui 41 anni e lei 35 presentano lievi sintomi influenzali e sono in isolamento nella loro casa di Stoccolma insieme ai due figli, Alessandro (4 anni) e Gabriele (3 anni).

Dopo il Principe Carlo d’Inghilterra e Alberto di Monaco, si allunga la fila dei Reali colpiti dal virus. Anche William lo scorso aprile si ammalò, ma Kensington Palace decise di non diffondere la notizia per evitare di gettare nello sconforto la popolazione già in difficoltà per la pandemia.

Intanto, il Re di Svezia, Gustavo e sua moglie Silvia, così come l’erede al trono la Principessa Victoria e suo marito si sono sottoposti al test per precauzione.

Carl Philip e Sofia hanno manifestato i primi sintomi settimana scorsa, dopo aver preso parte ai funerali di Walther Sommerlath, fratello della Sovrana e dunque zio del Principe. Alla funzione hanno partecipato meno di 10 persone e, secondo il portavoce di Palazzo, sono state adottate tutte le precauzioni. Infatti, tutti i partecipanti sono stati sottoposti al tampone e sono risultati tutti negativi.

Il medico reale ha dichiarato che stanno eseguendo tutti i tracciamenti del caso all’interno della Famiglia Reale, i cui membri saranno sottoposti al test per verificare chi è infetto e soprattutto per risalire alla causa del focolaio.

Non è ancora chiaro quando la coppia si sia infettata, ma la Principessa Sofia è entrata in contatto con malati Covid durante il suo servizio di volontariato in un ospedale di Stoccolma, naturalmente anche in quel caso sono state adottate tutte le misure di sicurezza.

Intanto anche Felipe di Spagna è costretto a un periodo di quarantena che l’ha obbligato a cancellare i suoi impegni per i prossimi 10 giorni, perché ha avuto contatti con una persona positiva. Per questo motivo, sua moglie Letizia si è recata da sola a Siviglia per la fiere del turismo.