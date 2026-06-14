Affari Tuoi, Stefano De Martino perde il duello con Herbert Ballerina e cade a terra. Come sta

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Stefano De Martino

È arrivata una caduta per Stefano De Martino, ma non è certo quella di stile. Il conduttore si è ritrovato letteralmente a terra nello studio di Rai 1 durante l’ultima puntata di Affari Tuoi di domenica 14 giugno, una delle poche ad andare in onda in questo periodo di Mondiali di calcio. Causa della caduta è il compare del conduttore, l’imprevedibile Herbert Ballerina che per lo stacchetto con Martina Miliddi si è presentato in studio vestito da Zorro. E tra i due è subito scattato il duello di spade. Nel frattempo la concorrente della Val d’Aosta ha vissuto una gara impegnativa.

Caduta in diretta per Stefano De Martino

Nel corso della puntata di Affari Tuoi trasmessa su Rai 1, il pubblico non ha seguito soltanto la consueta partita “dei pacchi”, ma ha assistito anche a diversi momenti di puro intrattenimento che hanno reso la serata ancora più vivace. Quello più irresistibile è stato quello che ha coinvolto i due “compagni di giochi” Stefano De Martino e Herbert Ballerina.

Il momento è arrivato durante una pausa della gara, quando l’attenzione si è spostata su una gag dal tono leggero e surreale. Herbert Ballerina, già al centro di altre trovate comiche nel corso della trasmissione, ha dato vita insieme a Martina Miliddi a una scenetta ispirata a Zorro. Tra mantelli svolazzanti, spade (finte) e movimenti volutamente teatrali, i due hanno messo in scena un balletto a dir poco esilarante.

A unirsi al gioco è stato anche Stefano De Martino, che ha partecipato con grande spontaneità prendendo il posto della ballerina. Proprio durante il finto duello è arrivato l’imprevisto che ha scatenato le risate dello studio (e a casa): il conduttore infatti è finito a terra dopo essere stato trascinato da Herbert.

Accolta dall’ilarità generale, la caduta è stata subito sdrammatizzata dallo stesso De Martino, che ha scherzato dando la colpa all’amico: “Mi hai fatto cadere a terra”. Pronta la replica “preoccupata” di Herbert: “Ti sei fatto male?”. Fortunatamente nessuna conseguenza per De Martino, che si è rialzato immediatamente proseguendo con nonchalance la puntata.

Affari Tuoi, cosa è successo in puntata

Protagonista della partita è stata Margot, la concorrente valdostana arrivata in studio con il padre Aurelio. La ragazza ha affrontato la gara con entusiasmo, l’inizio però non è stato dei migliori: nelle prime chiamate sono usciti premi pesanti come 300mila euro, 200mila euro e 100mila euro, complicando subito il percorso della concorrente e riducendo le possibilità di puntare al montepremi massimo.

La partita è entrata poi nel vivo con una serie di pacchi dal valore più contenuto che hanno permesso a Margot di riequilibrare almeno in parte la situazione. Come da tradizione, il Dottore si è fatto sentire più volte con le sue telefonate, Margot ha ascoltato ogni proposta confrontandosi spesso con il padre Aurelio, ma ha preferito proseguire il gioco, rinunciando alle occasioni di chiudere anticipatamente la partita.

Il tabellone si è progressivamente assottigliato e la tensione è aumentata. Nel finale sono rimasti in gioco 15mila euro da una parte e il pacco nero dall’altra. La concorrente ha scelto di andare fino in fondo e, all’apertura decisiva, ha scoperto che il pacco scelto all’inizio conteneva proprio 15mila euro, chiudendo così la sua esperienza con una vincita concreta.

Quanto ha vinto Margot

Il finale ha rimesso tutto in discussione. Margot è arrivata alle ultime battute con 15mila euro e il pacco nero ancora in gioco, una situazione delicata ma anche piena di possibilità. A quel punto il Dottore le ha proposto 30mila euro e la concorrente, dopo una partita faticosa, ha scelto di fermarsi.

Una decisione azzeccata: nel suo pacco c’erano 15mila euro, quindi l’offerta accettata si è rivelata la mossa migliore. A quella cifra si sono aggiunti anche i 2mila euro conquistati grazie a Gennarino, portando il totale a 32mila euro.