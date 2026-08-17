La Ruota della Fortuna, irregolarità nell’eliminazione di due concorrenti: Gery Scotti rimedia all’errore

Lorenzo e Michael tornano a “La Ruota della Fortuna” dopo un’eliminazione che è stata considerata ingiusta, ma l’errore non viene svelato

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IPA Gerry Scotti

Si tratta di un gioco, ma un gioco dove in ballo ci sono decine di migliaia di euro. Ogni errore potrebbe costare carissimo ai giocatori. Eppure gli errori capitano, quelli dei concorrenti e, seppur meno frequentemente, anche quelli di chi ha il compito di giudicare la correttezza del gioco. Per rimediare agli sbagli di regia, Gerry Scotti e Samira Lui accolgono nella puntata di lunedì 17 agosto de La Ruota della Fortuna Lorenzo e Michael, che avevano perso non per mancato talento ma per irregolarità alla gara.

Due ritorni a La Ruota della Fortuna

Concorrenti della puntata de La Ruota della Fortuna nel caldo lunedì dopo Ferragosto sono Lorenzo da Colleferro e Michael da Villafranca Padovana. Si tratta di due volti che suoneranno familiari agli appassionati del gioco Mediaset. Lorenzo fu già in gara lo scorso 6 marzo, Michael lo seguì il 26 dello stesso mese. Tornano entrambi perché la redazione ha ritenuto che la loro eliminazione sia stata ingiusta, frutto di un errore di valutazione o, chissá, di uno sbaglio sul tabellone.

Gerry Scotti ha parlato di una “piccola imprecisione”, ma non ha spiegato il motivo del ritorno dei concorrenti, così come non ha mai fatto. Non si tratta, infatti, della prima volta che a La Ruota della Fortuna si ricorre al Var. Tra le novità di quest’edizione vi è infatti la possibilità, per i concorrenti, di presentare ricorso in caso considerino non equa la propria eliminazione.

La prima volta accadde lo scorso aprile, quando lo show Mediaset riaccolse Stefania da Bussolengo e Giovanni da Padova. Entrambi avevano già giocato nel novembre del 2025, per accorgersi, una volta riguardata la puntata, di un’imprecisione sul tabellone che avrebbe potuto alterare il senso di una frase e, di conseguenza, l’esito della sfida.

Dopo aver esaminato le loro richieste, la produzione scelse di riammetterli in gioco. “Come vedete, quando le cose sono fatte in maniera carina…” commetò allora Scotti. Adesso, il Var televisivo potrebbe diventare una prassi che, spesso, porta grande fortuna ai concorrenti in gioco. Stefania, ad esempio, tornò per affermarsi come nuova campionessa e rifarsi dall’ingiustizia tornando a casa con un lauto bottino.

Michael sfrutta la sua seconda occasione

Così come fece Stefania prima di lui, anche Michael ha sfruttato al meglio la seconda possibilità ottenuta. Il pasticcere in arrivo dalla provincia di Padova, sbaraglia la concorrenza e arriva senza fatica alla manche finale della ruota delle meraviglie, dove fa faville. L’emozione è tanta e, durante il primo tabellone, commette un piccolo errore, comprando una vocale già presente nello schema. Ma indovina lo stesso, in appena una manciata di secondi. La stessa prodezza la ripete al secondo tabellone.

Arriva al tabellone finale, quello del ruba secondi, con parecchio tempo a disposizione, ma qui purtroppo casca: non indovina, perdendo la possibilità di portarsi a casa l’auto di cui aveva ricevuto lo spicchio. Al momento di aprire le buste, anche memore del precedente errore, Scotti sottolinea la trasparenza nella disposizione dei monteprime: “Non c’è trucco, non c’è inganno”.

Nonostante non sia riuscito nell’en plein, Michael, anche grazie al consiglio della neosposa Linda, riesce comunque a portarsi a casa più di 20.000 euro, oltre alla possibilità di aumentare il proprio bottino tornando a giocare domani.