La Ruota dei Campioni e delle Stelle, pagelle: Gerry Scotti instancabile (8), Samira difende il posto (6)

Mercoledì 23 settembre La Ruota della Fortuna va in prima serata fino a mezzanotte con nove campioni e Il Volo in gara per beneficenza. Vince Federico

Foto di Francesca Secci

Francesca Secci

Giornalista, esperta di lifestyle

Sarda, ma anche molto umbra. Giornalista pubblicista, sogno di una vita, scrive soprattutto di argomenti di attualità, lifestyle e cura della casa.

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La Ruota dei Campioni e delle Stelle, pagelle: Gerry Scotti instancabile (8), Samira difende il posto (6)
IPA
Gerry Scotti

Per la prima serata La Ruota della Fortuna sceglie la porzione extra-large. Mercoledì 23 settembre Gerry Scotti ha riunito nove dei campioni più forti degli ultimi mesi, ha aggiunto Il Volo, un torneo benefico e praticamente tutte le manche disponibili nel repertorio del programma. Dalle 20.30 fino a mezzanotte.

Chi alla Ruota è affezionato avrà avuto pane per i suoi denti, perché di gioco ce n’è stato parecchio. Dopo la terza ora, però, anche i più fedeli avranno probabilmente iniziato a guardare l’orologio. Nel frattempo Samira ha difeso il posto di lavoro, Piero Barone ha scoperto che conoscere tutte le regole non aiuta a mantenere la calma e una R di troppo è costata carissima a Matteo. Le nostre pagelle.

Samira Lui difende il posto di lavoro. Voto: 6

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