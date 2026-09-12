Greta Scarano chiude Venezia da vera madrina. Voto: 10
La 83esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia è arrivata alla sua ultima serata e, inevitabilmente, gli occhi tornano anche su Greta Scarano, madrina di questa edizione. Dopo aver accompagnato il Festival tra photocall, première e red carpet, per il gran finale sceglie una formula che non ha bisogno di effetti speciali: nero, linea lunga e una sensualità molto misurata. L’abito segue la silhouette con precisione, mentre la profonda scollatura a V e le spalline leggermente scese aggiungono carattere senza compromettere l’eleganza. A fare la differenza sono proprio le proporzioni: il vestito è importante ma non la sovrasta, e Greta lo porta con quella sicurezza che rende tutto più naturale. Bellissimo anche il contrasto con il collier di smeraldi, piccolo punto luce che spezza il total black e illumina il décolleté senza appesantire l’insieme. Capelli corti leggermente mossi, make-up fresco, nessuna forzatura.