Sensualità o eleganza? Secondo Georgina Rodriguez l'una non esclude l'altra: il double look per l'arrivo a Venezia è il colpo di scena che nessuno si aspettava

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

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IPA Festival di Venezia 2026, i look vip del giorno: da Susan Sarandon a Georgina Rodriguez

Chi ancora crede che per cambiare identità serva una cabina telefonica alla Superman, ebbene, forse non ha ancora visto il guardaroba per Venezia 2026 di Georgina Rodríguez. A partire dal suo arrivo in Laguna, la neosposa di Cristiano Ronaldo ha dimostrato come bastino solo un taxi d’acqua ed un cambio d’abito strategico per passare dallo status di icona di stile iper-sensuale a quello di impeccabile diva bon ton.

Un doppio look fulmineo insomma, quello che si è visto tra i vari look vip della terza giornata, che ha spiazzato proprio tutti al molo dell’Hotel Excelsior. Vediamolo nel dettaglio più da vicino.

Georgina a Venezia 2026 come non l’avevamo mai vista: il double look a sorpresa

Cercando la definizione esatta di “effetto wow” si trova attualmente la recente entrata trionfale di Georgina Rodríguez: in occasione della terza giornata del Festival del Cinema di Venezia 2026, la moglie di Cristiano Ronaldo ha messo in atto una vera e propria lezione di stile contemporaneo, alternando codici stilistici apparentemente inconciliabili.

Il passaggio ravvicinato da un look ad alto tasso di sensualità, dominato dalla lingerie a vista firmata Intimissimi, ad un sofisticato midi dress dallo spirito bon ton di Gucci, ha messo l’accento su una capacità di trasformazione che va ben oltre la semplice scelta di un abito.

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Il primo atto di questo autentico spettacolo è andato in scena all’aeroporto della Serenissima, dove la modella spagnola-argentina ha ridefinito il concetto di abbigliamento da viaggio: niente tute dalla vestibilità rilassata o classiche sneakers, ma un inno alla seduzione sussurrata e mai banale. Possiamo vederla in foto mentre indossa una camicia in seta color cioccolato dello stesso brand, lasciata strategicamente sbottonata, un espediente perfetto per svelare lo strepitoso intimo con dettagli in pizzo della celebre collezione Pretty Flowers.

A completare l’outfit, poi, ci pensavano un paio di pantaloni dal taglio leggermente flare in palette. Inutile dire come la fede nuziale fresca di cerimonia, accompagnata da monumentale diamante, abbia ha catturato gli sguardi molto più dell’audace scollatura. Il vero coup de théâtre, però, si è consumato pochi minuti dopo, al momento dell’iconico attracco al pontile dell’Hotel Excelsior al Lido.

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Scesa con grazia dal motoscafo, Georgina ha voltato pagina ripresentandosi ai fotografi con un’estetica radicalmente opposta, decisamente più classy. Spazio dunque a un total look Gucci, dove il punto focale era un delizioso midi dress color greige in tessuto jacquard.

L’abito, uno chemisier quasi castigato con fiocco sul colletto, scendeva morbido fin sotto il ginocchio evocando un’eleganza d’altri tempi, e perfino gli accessori seguivano la medesima scia: ecco ai piedi della star delle décolleté con il celebre morsetto dorato della maison fiorentina sul davanti, sul naso degli occhiali da sole geometrici, sul capo uno chignon tiratissimo e, dulcis in fundo, su orecchie e mani alcuni importanti gioielli tempestati di pietre preziose, firmati Pasquale Bruni.

Due facce della stessa medaglia o pura strategia?

Una dicotomia, questa, affatto casuale: nell’arrivo a Venezia di Georgina Rodriguez da un lato c’è il legame con un marchio democratico ma iconico, che celebra la sensualità fiera ed elegante. Dall’altro, invece, il rigore della storica Maison di Firenze a ribadire lo status di “sophisticated lady” di Mrs. Ronaldo, ormai perfettamente a proprio agio nei salotti dell’alta moda internazionale.

Due facce della stessa medaglia che dimostrano come oggi il lusso non sia più una questione di etichette rigide, ma di pura attitudine e versatilità.