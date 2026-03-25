Comodità o stile? E perché non entrambi? A renderlo possibile sono le sneakers, che per la bella stagione si sono rifatte il look. La rassegna completa dei modelli da puntare, secondo le passerelle

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Noir Kei Ninomiya Runway - Paris Fashion Week 2026

Sebbene tenersi in equilibrio su di un paio di tacchi vertiginosi ci regali un’allure praticamente impareggiabile, per ovvie ragioni — che hanno a che fare con eventuali terreni scoscesi, dolori di schiena, ginocchia e, nei casi più estremi, persino improvvise deformità del piede — questi non possono proprio accompagnarci dalle prime ore del mattino fino a tarda notte. Come se non bastasse, poi, la moda ha preso una nuova direzione: quella della comodità. E quali calzature incarnano meglio tale concetto, se non le sneakers?

In veste di antico caposaldo del guardaroba, le scarpe da ginnastica sono recentemente salite di livello tra i must-have imprescindibili a comporlo: pratiche, versatili e persino parecchio stilose, qualche stagione fa queste hanno reclamato una posizione privilegiata sulla scena tendenze, e ci sono riuscite.

L’ascesa è stata tanto rapida e notevole da garantire loro il posto delle proprie lontane parenti, le décolleté, sotto a completi sartoriali, abiti e gonne midi. E il risultato, contro ogni pronostico, non è stato affatto antiestetico come si potrebbe pensare.

Ecco perché i modelli che ameremo da ora ai prossimi mesi integrano in maniera efficace necessità funzionali a silhouette tipicamente di design, miscelando i cult delle passerelle al meglio dello streetwear. Dalle alternative dal non so che di elegante, affusolate, che slanciano il piede e così la figura, a quelle dalla struttura imponente e l’estetica d’impatto, le opzioni per le It Girl sono pressoché infinite.

In pedana da Chloé le scarpe sportive erano leggere e dinamiche, rese uniche e preziose da arricciature romantiche attorno alla caviglia, da Isabel Marant erano alte o avevano la zeppa mentre secondo Golden Goose la sola strada percorribile è la grinta, e questo non poteva che tradursi in suole spesse e fattezze chunky.

Uniscono maschile e femminile in uno solo le varie Adidas, tuttora tra le favorite, che per la stagione hanno acquisito nuovi colori e addirittura stampe, e lo stesso si è visto in passerella da Valentino. Le colorazioni più gettonate, infatti, vanno dai neutri più intramontabili, passando per il marrone e poi per l’oro e l’argento, per virare infine verso deliziose tonalità sorbetto, quasi gourmand.

Ma andiamo per gradi: ti consigliamo di proseguire nella lettura per fare la conoscenza di tutte le sneakers di tendenza per la primavera/estate 2026. Basterà un solo click per vederle materializzarsi di colpo nel guardaroba.

Le sneakers eleganti, dalla silhouette affusolata

Per la bella stagione 2026 le sneakers si sono fatte leggere, essenziali, nell’ottica di attraversare contesti diversi pur mantenendo la loro attitudine urbana.

Alla base dei modelli più eleganti, per così dire, quelli dalla silhouette affusolata, c’è un certo minimalismo dinamico: parliamo di modelli flessibili, concepiti appositamente per accompagnare il movimento con tutta la naturalezza possibile e inserirsi con facilità nei look di ogni giorno, persino in quelli da ufficio, sotto a longuette e tailleur.

Un inatteso equilibrio contemporaneo, insomma, che fonde perfettamente formale e comfort sintetizzandoli in linee pulite, materiali ricercati e tinte sofisticate. Tra le proposte più interessanti viste in passerella vi è di certo quella di Miu Miu, che di anno in anno pare voler trasformare definitivamente la scarpa sportiva in accessorio chiave con i suoi modelli versatili, dall’eleganza irriverente.

In pelle liscia, dai toni naturali, oppure in sfumature più decise, addirittura metallizzate, le sneakers del momento si arricchiscono ancora di dettagli unici quali charms, nappine e minuti elementi decorativi, riflettendo appieno quell’idea di stile che porta in alto l’espressione di sé non omologata.

Dal medesimo versante minimalista provengono quelle varianti con suola sottile ispirate alle scarpe da ginnastica tipiche degli anni Settanta, alla Jacquemus: un classico intramontabile, perfetto da abbinare a jeans quanto a minigonne o pantaloncini sportivi. Alcune ricordano addirittura le scarpe da bowling, basti pensare alle recenti proposte di Kenzo, Fendi e Prada.

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Le sneakers chunky, passare inosservate per loro è impossibile

Dapprima in pedana ed ora per le strade, accanto a silhouette slanciate e discrete, l’anatomia della scarpa si sta vedendo riletta in chiave esagerata: per la primavera/estate 2026 si riconfermano tra i più grandi cult le sneakers chunky, con volumi che si dilatano sotto la nostra vista e proporzioni esasperate.

Sportiva e finanche versatile, questa tipologia di calzatura si distingue dalle altre per grandi grinta e comodità: in pelle, suede o mesh, incarna la soluzione di stile ideale per sopravvivere ad un’intera giornata fuori casa, a barcamenarsi tra un impegno e quello subito successivo.

Nei modelli appartenenti a questa categoria ad essere protagonista è la suola: lo si è visto in modo simile da New Balance (come quelle ai piedi di Camihawke), Max Mara e Balenciaga, in bianco e beige, come anche da Chloé in proposte bianco e color cuoio dalla gomma dritta.

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Le sneakerine, che sono il nuovo ibrido di tendenza

Nemmeno questa primavera accenna ad eclissarsi la controversa estetica balletcore, che se prima convinceva appena poche intenditrici — tra le quali Bella Hadid — adesso diventa ufficialmente uno dei principali leitmotiv della moda di stagione. A rendere manifesta questa nuova ossessione non sono semplicemente le ballerine, ma ancor prima le cosiddette sneakerine.

Se alla vista delle Vivaia, delle Plume Satin Sneakers di Miu Miu o delle Adidas Samba Jane prima storcevamo il naso, da ora in poi le guarderemo dunque con curiosità e, in alcuni casi, addirittura con amore: d’altronde gli ibridi couture sortiscono sempre un certo effetto, e queste bizzarre calzature a metà tra scarpa da ginnastica e rasoterra da étoile esaudiscono perfettamente la voglia di romanticismo che aleggia nell’aria di questi tempi.

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Le sneakers colorate, per un’iniezione di buonumore

Le giornate si fanno più lunghe, le temperature meno rigide ed il verde fiorisce: come adeguarsi meglio alla natura che si risveglia se non indossando colori allegri e brillanti?

Come ogni anno stiamo vedendo la vivace tavolozza della primavera 2026 tingere l’intero guardaroba, da capo a piedi, ovviamente sneakers comprese: in passerella Louis Vuitton e Balenciaga avevano scelto il rosa bubblegum, una in camoscio e l’altra in pelle, Dior l’azzurro cielo mentre Valentino tutti quelli dell’arcobaleno, e ora tocca a noi.

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