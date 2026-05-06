Le Skechers sono le scarpe da indossare tutto l’anno e in primavera si riempiono di colori e stampe accattivanti che danno una marcia in più a ogni outfit

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

GettyImages Le Skechers con cuori, fiori o colorate sono i modelli must della primavera

Stagione dopo stagione le sneakers si confermano le scarpe che racchiudono in una sola calzatura diversi stili. La primavera poi, sembra essere la stagione in cui alle sneakers non basta essere semplicemente indossate, ma vogliono essere esibite in tutta la loro bellezza.

Le scarpe Skechers sono esattamente questo, progettate per accompagnarti sotto ogni punto di vista. Pensate per chi va sempre di corsa o ama passeggiare, sostengono il piede assicurando il massimo del comfort, ma non si fermano qui. Sono anche bellissime perché hanno design deliziosi e colorati che ti permettono di completare con stile ogni look.

Le sneakers della primavera sono cool, comode e coloratissime

Le classiche sneakers bianche o nere, pur rimanendo un grande classico almeno per questa primavera possono essere accantonate per concentrarti su modelli accattivanti che diventano il passe-partout per ogni occasione. La combo tra comodità e stile urban si sposa perfettamente con outfit rilassati e per il tempo libero. Ideali con giacche e pantaloni sartoriali, riescono a essere il capo salva look (e gambe) anche in ufficio. Le Skechers si prestano a essere indossate sotto un vestito o una gonna così da trasformare un outfit elegante in uno casual chic.

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Dato che sono così versatili quali sono le migliori in assoluto? Ce lo siamo chiesti e abbiamo scoperto che è difficile scegliere tra stampe a cuore, animalier o fiori. Visto che non poteva esserci un solo vincitore – perché ci piacciono tutti – abbiamo stilato la top ten (ma ce n’erano molte di più) di Skechers che non vediamo l’ora di indossare per rendere il nostro outfit meno anonimo.

Le Skechers con stampa a cuore sono un’opera d’arte

Partiamo da uno dei design che ci ha colpito di più: quello con i cuori, ma non cuori qualsiasi. La fantasia si ispira direttamente a quella di James Goldcrown una scelta che rende le scarpe delle vere e proprie opere d’arte. Skechers infatti ha voluto elevare la classica scarpa bianca, trasformandola in un modello contemporaneo proprio con l’aggiunta dei cuori che creano un contrasto elegante. In poche parole le sneakers sono diventate una tela bianca su cui sperimentare design sempre differenti. I cuori realizzati da James Goldcrown, infatti, sono più o meno protagonisti della scarpa in base ai modelli.

Nella Skechers Uno Metallic Love i cuori “invadono” tutta la superficie, ma con delicatezza. A renderlo possibile è la scelta del dorato per i cuori che con il fondo bianco crea un contrasto elegantissimo.

Offerta Skechers Uno Metallic Love Le sneakers sono decorate con cuori in oro

Anche nel modello Uno-Bright Air il colore di base rimane il bianco, ma a differenza delle Uno Metallic i cuori dell’artista sono nella versione multicolor, senza essere mai eccessivi. Le nuance scelte sono rosa, rosso, giallo, azzurro, nella versione pastello, perfette per incarnare l’allegria della primavera e avere un outfit spensierato e di tendenza.

Offerta Skechers Uno-Bright Air Le sneakers sono decorate con cuori colorati

Nonostante i cuori di James Goldcrown diano un twist in più alle sneakers tra i nostri modelli preferiti ci sono anche le Skechers Uno Loving Love e le Uno Twin Hearts dove la stampa abbandona lo stile all over per concentrarsi solo sulla suola e sulle rifiniture nel primo caso e appena accennate nel secondo. Una versione più discreta che ti permette di indossarle in qualsiasi occasione.



Offerta Skechers Uno Loving Love I cuori sono concentrati sulla suola

Questi modelli sono caratterizzati tutti dalla soletta Air-Cooled Memory Foam che favorisce la camminata grazie all’ammortizzazione ad aria che ti permette di indossarle da mattina a sera e avere le gambe sempre leggere.

Offerta Skechers Uno Twin Hearts Sulle sneakers ci sono due grandi cuori dell’artista James Goldcrown

In primavera sulle Skechers sbocciano i fiori

La primavera è la stagione dei fiori e per inserirli nel tuo outfit con discrezione arrivano le Skechers con modelli che, al pari di quelle con i cuori, hanno catturato la nostra attenzione perché possono essere sfoggiate sempre dando vita a look vivaci e romantici.

Non a tutti piacciono le scarpe bianche e le Cordova Classic Painted Flora color corda sono l’alternativa valida perché la nuance è addolcita da eleganti rose lilla concentrate sulla suola e in alcune rifiniture. Il risultato è un modello molto raffinato che si sposa benissimo con un vestito sempre a fiori.

Skechers Cordova Classic Painted Flora Sulle sneakers ci sono elegantissime rose

Easy nel design e nei materiali è la Skechers 149756 Wmlt che con la sua tomaia in rete è fresca e leggera proprio per affrontare le temperature primaverili ed estive. A far sì che sia ancora più fresca è lo stile sportivo che diventa più chic con la stampa floreale inserita con discrezione sulla tomaia e in alcuni dettagli.

Offerta Skechers 149756 Wmlt Le sneakers con i fiori sono romantiche

Le Go Walk Flex Sunset Rose sono il modello di punta delle Skechers perché hanno una vestibilità facile grazie alla tecnologia slip ins. Il cuscinetto per il tallone e l’ammortizzazione Ultra Go, insieme al design hanno fatto il resto. La sneakers, nonostante abbia linee essenziali ha un dettaglio che fa la differenza: la stampa floreale che le rende più cute.

Skechers Go Walk Flex Sunset Rose Le sneakers hanno piccoli dettagli con fiori

Le Skechers animalier sono un must per le fashioniste

È una delle stampe più amate e nonostante le stagioni e gli anni non passa mai di moda. L’animalier è la fantasia che conquista da sempre le fashioniste e chi vuole avere uno stile trendy. Le Skechers hanno deciso di includere nella loro collezione un modello che non rinuncia a questa stampa, ma lo fa in modo sobrio. Tra i nostri preferiti da sfoggiare in primavera c’è la Flex Appeal 4.0 Wild Ballad il perfetto mix tra un look audace e un comfort estremo. Questa sneakers dal design classico diventa grintosa grazie al dettaglio leopardato sul tallone che trasforma in un attimo persino l’outfit più semplice. La soletta ammortizzata Air-Cooled Memory Foam assicura il massimo della freschezza e del sostegno durante tutta la giornata.

Le Skechers colorate rendono più allegro l’outfit

Le sneakers bianche – comprese quelle con decorazioni e disegni – rimangono un must, ma se vogliamo avere un look in perfetto stile primaverile, allora le Skechers da provare subito sono quelle colorate. Il brand nella sua collezione ha voluto puntare su colori accesi e vitaminici che si sposano perfettamente con la bella stagione. Le Uno Night Shades infatti hanno un’ampia palette di nuance che vanno dal rosa acceso al giallo limone, fino all’arancione o al viola per accontentare ogni gusto senza tralasciare la comodità. La suola in gomma flessibile e la soletta comfort in memory foam rendono la scarpa leggera ed ergonomica.

Offerta Skechers Uno Night Shades Le sneakers hanno colori vitaminici

Le Skechers come abbiamo visto sono scarpe versatili perché puoi indossarle con qualsiasi capo, ma con le Uno Two Much FunSneaker non avrai davvero problemi di abbinamento. La calzatura colorata mixa tre colori differenti con un effetto sfumato e delicato che non vedrai l’ora di sfruttare per il lavoro o il tempo libero.