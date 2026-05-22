Niente tacchi e una suola morbida e confortevole, le ballerine della Skechers sono le scarpe flat sofisticate al centro delle tendenze dei prossimi mesi

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

Amazon Le ballerine della Skechers sono comode e le protagoniste di ogni look

Sono considerate le sneakers più comode in assoluto: le Skechers si sono affermate poco alla volta perché sono l’essenza della morbidezza e della leggerezza che ti fa sembrare perfino di non indossarle, invece ci sono eccome e dettano il look.

Se le Skechers bianche sono diventate un must, complice la loro nuance essenziale che le permette di stare bene con tutto, ma ci sono altri modelli che meritano la stessa attenzione. A far breccia nei cuori delle fashioniste e di chi non vuole semplicemente indossare una calzatura ma distinguersi senza dimenticare la comodità, ci sono le ballerine. Nel catalogo Skechers accanto a quelle con i lacci e dallo stile sportivo sono apparse loro, un modello cute che allo stile ha voluto unire anche il comfort. Il mix ha dato vita alle sneakerine, una scarpa a metà tra ballerine e sneakers che ha conquistato le tendenze del 2026 e che vede nelle Skechers il suo massimo complemento.

A differenza delle classiche ballerine ultra flat, che dopo alcune ore ci provocano mal di piedi e di schiena, quelle della Skechers non hanno rinunciato alla loro iconica suola ergonomica. Pensate per darci qualche centimetro extra (sempre molto apprezzato) possono essere indossate da mattina a sera e conservare una sensazione di gambe leggere.

Proprio perché le ballerine sono considerate le scarpe che elevano qualsiasi look, il brand californiano ha fatto tesoro delle tendenze e ha realizzato modelli adatti a ogni stile e occasione, anche le più importanti.

Le ballerine per chi ha uno stile classico

La gamma di ballerine nel corso degli anni si è ampliata con il crescere della loro popolarità. Nonostante le tendenze ci inducano a sperimentare c’è da dire che le ballerine classiche rimangono le preferite da chi ha fatto del look casual il suo punto di riferimento. In questo contesto si inseriscono perfettamente i modelli Skechers, a cominciare proprio dalle On-The-Go Dreamy Nightout. Con il loro design essenziale sono perfette abbinate a pantaloni o gonne perché sanno essere eleganti anche grazie alla finitura in pelle. L’intersuola ammortizzata Ultra Go e la soletta Air-Cooled Goga Mat rende più leggero ogni passo.

Ha sempre uno stile minimal e appartiene ugualmente alla linea On-The-Go la ballerina Go Walk Lite che rispetto alla precedente ha linee meno definite ma più morbide, per rendere davvero femminile la calzatura. Facile da pulire perché è realizzata in pelle sintetica la soletta Goga Max è ad alto ritorno per assicurare la massima comodità.

Le ballerine Skechers prendono in prestito la suola dalle sneakers, ma il modello Queenly va oltre, aggiungendo dettagli che strizzano l’occhio ai mocassini, un’altra calzatura diventata un must. Il design più avvolgente protegge il piede mentre la suola e l’intersuola offrono una flessibilità extra per un’esperienza più confortevole.

Le ballerine in tessuto sono ideali in primavera ed estate

Le ballerine possono essere indossate tutto l’anno ma è in primavera ed estate che si trasformano nella calzatura jolly per ogni occasione. Per resistere alle alte temperature Skechers ha pensato di realizzare modelli in tessuto che dimostrano tutta la loro potenza stilistica.

Tra le calzature che racchiudono tutto questo ci sono le ballerine Cleo con una forma progettata dai podologi e un design davvero accattivante. Di questa linea ci hanno colpito in particolare quelle Women’s, Bewitch Wide e Cleo 2.0. Tutte e tre le scarpe total black hanno un design a punta che si sposa perfettamente con un paio di pantaloni Capri o gonne plissettate se sei alla ricerca di uno stile retrò. Dato che il tessuto è versatile diventano casual con un paio di jeans o più raffinate se le indossi con un completo giacca e pantaloni.

Skechers Cleo Le ballerine in tessuto

Offerta Skechers Cleo 2.0 Le ballerine a punto

Anche se appartengono alla stessa linea però ci troviamo davanti a tre modelli diversi che si differenziano principalmente per un bordo più o meno smerlato e la trama del tessuto più lavorata. Una scelta di design che ti lascia libera di scegliere lo stile che più ti si addice, senza doverti preoccupare del resto. Il tessuto Stretch Fit senza cuciture, infatti offre un’esperienza avvolgente al piede come un calzino.

Skechers Cleo Bewitch Wide Le ballerine in tessuto lavorato

Le ballerine Slip-on per il resto hanno una tomaia traspirante e una soletta ammortizzata Air Cooled Memory Foam.

Molto più casual è la Skechers Go Walk Lite – Swet Gal, merito della punta tonda e di un design più essenziale che la rende facile da indossare anche in viaggio. La tomaia in tessuto a rete e l’innovativa soletta assicurano un’ammortizzazione leggera che ti farà “macinare” chilometri senza sentirti stanca.

Le ballerine Skechers sono romantiche

Le scarpe Mary Jane sono state le calzature della nostra infanzia che fortunatamente ci accompagnano anche nell’età adulta perché sono presenti nelle collezioni di moltissimi brand e Skechers non poteva essere da meno. Di grande tendenza nella versione flat le scarpe con cinturino sul collo del piede del brand californiano hanno una suola flessibile che offre trazione e uno stile chic super romantico.

Se parliamo di romanticismo il pizzo è uno dei materiali che lo rappresenta al meglio e le ballerine Arya riescono a incarnare in pieno questa tendenza. Leggermente rialzate grazie alla suola in Memory Foam risultano comunque comode senza rinunciare a qualche centimetro in più.

Skechers Arya Le ballerine in pizzo

Colori e stampe non possono mancare nelle ballerine

Le ballerine nere sono un must perché si abbinano con tutto ma questo non vuol dire che tu debba rinunciare ai modelli in altri colori. Lo sa bene Skechers che ha deciso di includere nella sua collezione anche modelli in nuance di tendenza o a stampa.

Parlando proprio di stampe, una intramontabile e che dona carattere a ogni outfit è quella animalier. Le Cleo Claw-Some con il loro design a punta hanno deciso di adottare proprio questo stile e di distinguersi per il tessuto leopardato a maglia completato da profili a contrasto che fanno sì che il modello sia ancora più accattivante.

Accanto al modello animalier troviamo poi quello colorato. Per rimanere sul classico con le Skechers Cleo 2.0 tortora di sicuro non sbaglierai. Se vuoi un look più audace invece ad attirare la nostra attenzione sono state quelle rosse. Quello che rende unici entrambi i modelli sono i dettagli. Le ballerine infatti sono arricchite da pietre preziose, strass e perle che hanno lo scopo di illuminare la scarpa. Il design Stretch Fit comodo come una calza trasforma le ballerine nelle scarpe chic da indossare per una cerimonia senza sentirsi stanche anche dopo ore in piedi.