Frasi erotiche: sensuali e passionali per amanti

Fonte: iStock Photos

Lasciarsi sedurre dalle parole è possibile se si scelgono le frasi erotiche giuste. Citazioni e aforismi sensuali che raccontano l’attesa, la passione e l’erotismo, fra desideri e incontri di anime. Le seduzione, d’altronde, passa anche attraverso frasi che sanno stuzzicare la fantasia, perfette per far sentire l’altro desiderato e irresistibile.

DiLei ha raccolto le migliori frasi erotiche e sensuali, da leggere per accendere il piacere, da appuntare e da inviare a chi vuoi, per scoprire le parole romantiche e non solo di grandi poeti, scrittori, pensatori e intellettuali di tutti i tempi.

Frasi sensuali e romantiche

Da Marilyn Monroe a Franz Kafka: le frasi sensuali e romantiche ci insegnano a sedurre con eleganza. Pensieri e riflessioni che parlano d’amore, ma soprattutto di seduzione, da scrivere e dedicare alla persona che si ama, da appuntare dietro una foto e da condividere con chi vuoi.

È facile togliersi i vestiti e fare sesso. Le persone lo fanno continuamente. Ma aprire la tua anima a qualcuno, lasciarlo entrare nelle tue paure, nel tuo futuro, nel tuo sorriso, questo è essere nudi. (Marilyn Monroe)

La sensualità senza amore è un peccato; l’amore senza sensualità è peggio di un peccato. (Jose Bergamin)

Scoprì che il piacere dei sensi non consiste, come aveva sempre creduto, in un atto unico. La sensualità può rivelarsi in ogni gesto, nel modo di accendere una sigaretta, di sbucciare una mela. (Violet Keppel Trefusis)

Aveva una sensualità capace di strappare dolcemente, a una a una, le sottili membrane che avvolgono il cuore umano. (Haruki Murakami)

Una delle cose più tristi della nostra cultura è che sottolineiamo sproporzionatamente l’aspetto sessuale di un rapporto. È un peccato, perché così ci lasciamo sfuggire la tenerezza, il calore. Il bacio inaspettato, il tocco sulla spalla quando ne avete più bisogno… ecco la gratificazione sensuale. (Leo Buscaglia)

Nel sesso si può imparare la tecnica, ma mai un sentimento, e il sentimento è il fattore principale, perché l’arte di dare piacere è l’arte dell’amore e della devozione; senza amore la tecnica più perfetta è priva di valore e diventa solo un artificio senza anima. (A. Costler)

L’amore sensuale riesce a farci dimenticare quello celeste. Da solo non potrebbe farlo, ma poiché ha inconsciamente in sé l’elemento dell’amor celeste, ci riesce. (Franz Kafka)

Frasi piccanti spiritose

Aggiungere un po’ di pepe in una relazione è facile se sai come farlo. Le frasi piccanti spiritose possono trasformarsi in un ottimo preliminare oppure in un modo per alimentare la passione quando due amanti sono lontani. Frasi sull’erotismo da dedicare, da leggere e da inviare al partner per accendere i sensi e tenere vivo il fuoco del desiderio.

L’uomo avrà scoperto il fuoco, ma la donna ha scoperto come giocarci. (Carrie in “Sex and the City”)

La vera tragedia è quando hai il sesso nel cervello, invece che qualche centimetro più sotto, dove dovrebbe essere. (D.H. Lawrence)

Due cose mi piacciono della vita. La seconda è viaggiare. (Roberto Benigni)

La sensualità è la possibilità permanente di riscattare il mondo dalla prigionia della sua insignificanza. (Nicolás Gómez Dávila)

Sai cosa ti starebbe bene addosso? Io! (Dal film Weekend con il morto)

Ci sono solo due cose che un uomo e una donna possono fare in un giorno di pioggia. E a me non piace vedere la televisione. (Carol Burnett)

Coltiva le tue curve – potranno essere pericolose ma non potranno essere evitate. (Mae West)

Il sesso è come il bridge: se non hai un buon partner, meglio che tu abbia una buona mano. (Charles Pierce)

La massima sensualità si raggiunge quando si è ben consapevoli di se stessi e al contempo non ci si prende troppo sul serio. (Rebecca Romijn)

Per avere successo con l’altro sesso, dille che sei impotente. Non vedrà l’ora di confutarti. (Cary Grant)

Un uomo non avrebbe i due terzi dei problemi che ha se non continuasse a cercare una donna con cui fare sesso. È il sesso a sconvolgere le nostre vite, solitamente ordinate. (Philip Roth)

Quando una coppia fa l’amore, sono presenti almeno quattro persone: la coppia in questione e le due persone a cui stanno pensando. (Sigmund Freud)

Il sesso senza amore è un’esperienza vuota, ma tra le esperienze vuote è tra le migliori. (Woody Allen)

Subito dopo essere vivi, la fatica più grossa è fare del sesso. (Andy Warhol)

Alle volte i pensieri erotici sono anche i più creativi. (Henry Miller)

All’occorrenza il modo migliore per sbarazzarsi della tentazione è di cadere in esso. (Oscar Wilde)

Una cosa è certa: il peggior sesso sarà sempre meglio, per dire, della più profumata delle rose…Del più fantastico dei tramonti. Delle risate dei bambini. Io non credo che leggerò mai una poesia bella quanto uno di quegli orgasmi che ti mandano a fuoco, ti fanno venire i crampi al culo, ti inondano le budella. Dipingere un quadro, comporre un’opera, sono tutte cose che fai per riempire il tempo tra il sesso e altro sesso. (Chuck Palahniuk)

Il sesso è come il denaro; solamente quando è troppo è abbastanza. (John Updike)

Frasi passionali per amanti

La passione, la seduzione e il desiderio: le frasi passionali per amanti provano a raccontare la chimica e l’intesa che si scatena fra due persone che si cercano e si vogliono. La letteratura e i grandi poeti hanno cercato per anni di afferrare e descrivere questa magia senza mai riuscirci del tutto.

La purezza del sentimento nasce dall’oscurità dell’impulso erotico. (Vito Mancuso)

Quando in una donna l’erotico e il tenero si mescolano, danno origine a un legame potente, quasi una fissazione. (Anaïs Nin)

L’orgasmo è il coinvolgimento totale del corpo: mente, corpo, anima, tutti insieme. Tu vibri, l’intero essere vibra, dalle dita dei piedi alla testa. Non sei più in controllo; l’esistenza ha preso possesso di te e tu non sai chi sei, è come una follia, è come un sonno, è come la meditazione, è come la morte. (Osho)

Io trovo che l’attesa sia ancora più erotica dell’atto stesso. (James Cromwell)

Il sesso deve essere innaffiato di lacrime, di risate, di parole, di promesse, di scenate, di gelosia, di tutte le spezie della paura, di viaggi all’estero, di facce nuove, di romanzi, di racconti, di sogni, di fantasia, di musica, di danza, di oppio, di vino. (Anaïs Nin)

Frasi erotiche e intriganti

Provocanti e ricche d’eros, le frasi erotiche e intriganti non scadono mai nel volgare, ma puntano sui maestri della letteratura che hanno reso la seduzione un’arte grazie a citazioni e aforismi che scatenano forti emozioni. Si tratta di frasi perfette da usare per un approccio più audace nei confronti di un partner o di una persona che ti piace.

La perversione è solo un’altra forma d’arte, è come la pittura, il disegno o la scultura. Solo che invece della vernice, noi pervertiti sessuali usiamo il sesso come nostro mezzo. (C.M. Stunich)

Non sono bella, sono soltanto erotica. (Alda Merini)

Una delle più grandi opere d’arte del mondo: una donna con delle belle gambe che esce dalla macchina. (Charles Bukowsky)

Alle volte solo il ritmo unisono del sesso e del cuore può creare estasi. (Anais Nin)

Se avesse detto che il suo abbraccio andava oltre l’abbraccio, tanto che alla fine i suoi contorni erano confusi, tanto che la nostra carne scomparve, tanto che abbiamo perso il respiro divorati lei e io dalla stessa bocca insanguinata e insaziabile. (Mircea Eliade)

Cominciai a guardarle su per le gambe. Mi sono sempre piaciute le gambe. È stata la prima cosa che ho visto quando sono nato. Ma allora stavo cercando di uscire. Da quel momento in poi ho sempre tentato di andare nell’altra direzione, ma con fortuna piuttosto scarsa. (Charles Bukowski)

Frasi sensuali ed erotiche tratte da canzoni

I cantanti, così come i poeti, hanno provato a raccontare l’amore e la passione nelle loro canzoni, usando frasi sensuali ed erotiche che descrivono l’attrazione irresistibile fra gli amanti. Da Gianna Nannini a Vasco Rossi, il sesso è spesso una costante nei brani che parlano di emozioni forti e passioni che bruciano in fretta, cancellando ogni cosa.

Sento che respiri forte in questa cornetta. Maledetta, mi separa dalla tua bocca. Posso rivederti già stasera? Ma tu non pensare male adesso Ancora il solito sesso. (Max Gazzè, Il solito sesso)

Fammi sognare lei si morde la bocca e si sente l’America Fammi volare lui allunga la mano e si tocca l’America. Fammi l’amore forte sempre più forte come fosse l’America. Fammi l’amore forte sempre più forte ed io sono l’America. (Gianna Nannini, America)

Lentamente scivola La tua mano su di te. Quel tanto che basta per trasformare Ogni carezza in un gemito Ti guardo accaldata contorcerti tra le lenzuola umide. Golosa ed implacabile forza fammi male finché vuoi. (Negrita, Magnolia)

Non va più via l’odore del sesso che hai addosso si attacca qui all’amore che posso che io posso e ci siamo mischiati la pelle le anime le ossa ed appena finito ognuno ha ripreso le sue tu che dentro sei perfetta mentre io mi vado stretto tu che sei così brava a rimanere mania forse ti ricordi sono roba tua. (Luciano Ligabue, L’odore del sesso)

E tu…E noi…E lei…Fra noi. Vorrei, Vorrei, E lei, adesso sa che vorrei. Le mani le sue. E poi un’ altra volta noi due Vorrei per amore o per ridere. (Patty Pravo, Pensiero stupendo)

Il cobra non è un serpente, ma un pensiero frequente che diventa indecente quando vedo te. Il cobra si snoda, si gira e m’inchioda, mi chiude la bocca, mi stringe, mi tocca. (Donatella Rettore, Kobra)

Vorrei stringerti le braccia. Le braccia attorno al collo e baciarti. Baciarti dappertutto. Vorrei possederti. Sulla poltrona di casa mia con il rewind. Rewind. È tutto il necessario. (Vasco Rossi, Rewind)

Gelato al cioccolato dolce e un po’ salato. Tu, gelato al cioccolato. Un bacio al cioccolato io te l’ho rubato. Tu, gelato al cioccolato. (Pupo, Gelato al cioccolato)

Poesie erotiche

Non solo canzoni, le poesie erotiche sono la forma più sublime per narrare la passione. Alcune, come quelle di Neruda, sono impregnate di erotismo, restando sempre eleganti, delicate e originali. Sono l’ideale per stuzzicare la persona che si desidera in modo unico e diverso dal solito, citando le parole dei grandi poeti del passato e i loro amori impossibili.

Ho fame della tua bocca, della tua voce, del tuoi capelli

e vado per le strade senza nutrirmi, silenzioso,

non mi sostiene il pane, l’alba mi sconvolge,

cerco il suono liquido dei tuoi piedi nel giorno.

Sono affamato del tuo riso che scorre,

delle tue mani color di furioso granaio,

ho fame della pallida pietra delle tue unghie,

voglio mangiare la tua pelle come mandorla intatta.

Voglio mangiare il fulmine bruciato nella tua bellezza,

il naso sovrano dell’aitante volto,

voglio mangiare l’ombra fugace delle tue ciglia

e affamato vado e vengo annusando il crepuscolo,

cercandoti, cercando il tuo cuore caldo

come un puma nella solitudine di Quitratúe.

(Ho fame della tua bocca, Pablo Neruda)

Le mie mani

aprono la cortina del tuo essere

ti vestono con altra nudità

scoprono i corpi del tuo corpo

le mie mani

inventano un altro corpo al tuo corpo.

(Toccare, Octavio Paz)

Mi abbeveri di baci la tua bocca

Perché il tuo amore mi inebria più del vino

Di miele è l’odore del tuo alito,

È bello i tuoi profumi respirare

Il tuo nome è un unguento penetrato.

(Cantico dei Cantici)

Il mio amore è come una febbre, anelando sempre

a ciò che più a lungo ne alimenta il morbo,

nutrendosi di ciò che ne conserva il male,

per compiacere il volubile e malato appetito.

La mia ragione, medico del mio amore,

furiosa che le sue prescrizioni non vengano seguite,

m’ha abbandonato, e ora disperato scopro

che il desiderio è morte, e la medicina lo vietava.

Sono incurabile, ora che la ragione più non mi cura,

e, pazzo delirante per la continua agitazione,

i miei pensieri e i miei discorsi sono quelli dei folli,

vanamente formulati alla rinfusa, lontano dal vero;

perché ti ho giurata bella e ti ho pensata luminosa,

tu che sei nera come l’inferno, e buia come la notte.

(Sonetto 147 – William Shakespeare)

Tramontata è la luna

e le Pleiadi a mezzo della notte;

anche giovinezza già dilegua,

e ora nel mio letto resto sola.

Scuote l’anima mia Eros,

come vento sul monte

che irrompe entro le querce;

e scioglie le membra e le agita,

dolce amara indomabile belva.

Ma a me non ape, non miele;

e soffro e desidero.

(Tramontata è la luna – Saffo)

Voglio un amore doloroso, lento,

che lento sia come una lenta morte,

e senza fine (voglio che più forte

sia de la morte) e senza mutamento.

Voglio che senza tregua in un tormento

occulto sien le nostre anime assorte;

e un mare sia presso a le nostre porte,

solo che pianga in un silenzio intento.

Voglio che sia la torre alta granito,

ed alta sia così che nel sereno

sembri attingere il grande astro polare.

Voglio un letto di porpora, e trovare

in quell’ombra giacendo su quel seno,

come in fondo a un sepolcro l’Infinito.

voglio…voglio…voglio..un desiderio urlato

e disperatamente sofferto

che conduce all’Infinito!

(Sopra un erotick – Gabriele D’Annunzio)

Se qualcuno un giorno bussa alla tua porta,

dicendo che è un mio emissario,

non credergli, anche se sono io;

ché il mio orgoglio vanitoso non ammette

neanche che si bussi

alla porta irreale del cielo.

Ma se, ovviamente, senza che tu senta

bussare, vai ad aprire la porta

e trovi qualcuno come in attesa

di bussare, medita un poco. Quello è

il mio emissario e me e ciò che

di disperato il mio orgoglio ammette.

(Apri a chi non bussa alla tua porta – Fernando Pessoa)