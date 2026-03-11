Le fantasie erotiche sono solo immaginazione? Secondo uno studio, potrebbero rivelare tratti della personalità come apertura mentale, emotività e senso di responsabilità

iStock Le fantasie erotiche sono comuni, ma possono dire qualcosa su chi siamo? Ecco cosa ha scoperto un nuovo studio

Le fantasie sessuali fanno parte della vita di quasi tutte le persone, anche se spesso restano un territorio privato e poco discusso. Possono comparire durante l’intimità, nei momenti di relax o semplicemente come immagini mentali improvvise.

Ma cosa dicono di noi? Riguardano solo l’immaginazione oppure possono rivelare qualcosa sulla nostra personalità? Una nuova ricerca pubblicata sulla rivista scientifica PLOS ONE suggerisce che il modo in cui fantastichiamo sul sesso potrebbe essere collegato ad alcuni tratti psicologici e comportamentali.

In altre parole: le fantasie erotiche non sono casuali. Secondo la ricerca, potrebbero essere collegate a tratti come, ad esempio, emotività e senso di responsabilità.

Fantasie sessuali: cosa dice il nuovo studio

Lo studio intitolato “Associations between Big Five personality traits, facets, and sexual fantasies” ha analizzato il rapporto tra fantasie erotiche e tratti della personalità in un ampio campione di adulti. I ricercatori Emily Cannoot, Amy C. Moors e William J. Chopik hanno raccolto dati da 5.225 persone, analizzando sia la frequenza delle fantasie sia le loro caratteristiche principali.

E cosa hanno scoperto? Che fantasie sessuali e personalità sono più collegate di quello che si pensa.

Partendo dal modello psicologico “Big Five” e dalla frequenza e tipologie delle fantasie, gli studiosi hanno potuto constatare alcune correlazioni tra le varie fantasie sessuali con i vari aspetti del carattere delle persone.

Le “Big Five” prevedono cinque grandi dimensioni della personalità:

estroversione;

gradevolezza (o empatia);

coscienziosità;

nevroticismo o emotività negativa;

apertura mentale.

Inoltre, ai partecipanti è stato chiesto con quale frequenza e quali scenari erotici immaginassero. Le fantasie sono state poi suddivise in 4 macro categorie:

fantasie esplorative (per esempio sesso di gruppo o esperienze nuove e non convenzionali);

fantasie intime o romantiche (legate alla connessione emotiva);

fantasie impersonali (come osservare altri fare sesso);

fantasie sadomasochistiche o di dominazione e sottomissione.

Lo studio ha evidenziato alcune associazioni tra tratti della personalità e fantasie erotiche.

Se fai fantasie sessuali molto spesso, potresti avere livelli più alti di emotività negativa

Tra i risultati più interessanti dello studio, c’è quello riguardante l’emotività negativa. Le persone che hanno questo tratto sono più sensibili allo stress, all’ansia e alla tristezza e tendono ad avere fantasie sessuali più frequenti rispetto alla media.

Probabilmente, questo aspetto permette loro di “evadere” dalle tensioni interiori e concentrarsi su uno spazio mentale “sicuro” in cui poter fantasticare ed elaborare emozioni e desideri.

Se hai meno fantasie erotiche potresti essere una persona coscienziosa e responsabile

Un altro aspetto emerso dallo studio riguarda le persone che riportano meno fantasie sessuali; loro tenderebbero a essere più responsabili, coscienziosi, organizzati e legati maggiormente al senso del dovere. Non significa che chi ha queste caratteristiche non ha fantasie erotiche, semplicemente tende ad averle con meno frequenza.

Fare l’amore in un luogo romantico? È tra le fantasie più diffuse

Tra tutte le categorie analizzate, le fantasie romantiche o intime risultano tra le più diffuse.

In questa categoria ci sono:

fare l’amore in un luogo romantico;

vivere un momento intimo con il partner;

immaginare un contesto suggestivo ed emozionale.

Fantasie esplorative: cosa rivelano?

Le fantasie esplorative includono situazioni sessuali nuove, insolite o fuori dagli schemi, come, ad esempio, orgie, esperienze con partner multipli o contesti particolari mai provati. In generale, questo tipo di scenari riflette il desiderio di immaginare situazioni diverse dalla quotidianità, con ricerca di novità ed emozioni intense.

Fantasie di dominazione o voyeur? Ecco i vari aspetti emotivi coinvolti

Un’altra fantasia erotica analizzata è quella che riguarda osservare le altre persone fare sesso o vivere situazioni di dominazione o sottomissione: dallo studio emerge che le persone con livelli più alti di responsabilità e rispetto per gli altri tendono ad avere meno fantasie di questo tipo. Sono più le persone con emotività negativa ad averle in modo più frequente.

Cosa significa tutto questo?

I dati dello studio suggeriscono che l’immaginario erotico umano è molto complesso e, sicuramente, persone con caratteristiche e personalità diverse tra loro possono avere vari tipi di fantasia. Tuttavia, una fantasia erotica non definisce chi è e il carattere di una persona.

Le correlazioni osservate dai ricercatori possono dare degli spunti per trovare delle connessioni tra fantasie e caratteristiche personali, ma non necessariamente un lato del carattere influenza le fantasie sessuali e viceversa. Anche perché le fantasie sono comuni e fanno parte della vita quotidiana della maggior parte delle persone: si hanno in uno spazio sicuro, quello della mente, in cui si può spaziare tra i desideri più nascosti.

Per questo, anche gli autori sottolineano che trovare un legame tra personalità e fantasie sessuali permette di promuovere una visione della sessualità aperta e non giudicante. Perché avere fantasie non è un problema e non è un tabù: è una delle espressioni della nostra mente per provare piacere fisico e sessuale.

Le fantasie sessuali sono normali?

Le fantasie erotiche sono molto più comuni di quanto si pensi. Possono nascere spontaneamente o essere stimolate da ricordi, desideri o semplice curiosità.

Permettono di esplorare emozioni e desideri senza doverli necessariamente vivere nella realtà. Proprio per questo motivo molte fantasie restano solo nella dimensione dell’immaginazione, rappresentando una parte sana della propria vita sessuale.

Questo succede perché la fantasia funziona in modo diverso rispetto al comportamento reale: nella mente è possibile esplorare situazioni, ruoli o scenari che nella vita quotidiana non si sceglierebbero di vivere davvero. E in questo spazio non vengono definiti automaticamente i valori, i desideri o le scelte di una persona.

