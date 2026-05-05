Per capire se un purificatore d'aria è davvero utile, abbiamo provato il Levoit Core 300S Pro, che si accende, legge la qualità dell'aria e si regola da solo in funzione dell'ambiente in cui si trova.

Conosciuta come TecnoLaura, sono una tech blogger, content creator e divulgatrice esperta di cultura digitale che racconta in modo pratico e semplice come tecnologia e innovazione possono migliorare la vita di tutti, sviluppando risorse, opportunità e benessere.

MissGadget.Tech

Sapevi che l’aria interna di casa è spesso più inquinata di quella esterna? Tra pollini, smog e polvere, nessuna finestra aperta risolve davvero il problema dell’aria pesante.

La buona notizia è che esiste un oggetto compatto, silenzioso e connesso al telefono che filtra tutto questo mentre dormi, lavori, o cucini, senza che tu debba fare nulla.

Da anni i purificatori d’aria sono un oggetto utilizzato in moltissime case, anche se il dubbio di qualcuno è che possano essere più il frutto di un’attenta attività di marketing piuttosto che uno strumento davvero efficace. Per capire dove sta la verità, ne abbiamo provato uno per diverse settimane.

Levoit Core 300S Pro è un purificatore smart da 160 euro con filtro HEPA per polvere e allergeni, sensore laser e modalità notte a 22 dB. Coprendo fino a 50 m², con controllo da app e regolazione automatica, è ideale per chi soffre di allergie o vuole aria più pulita in camera, anche di notte.

Levoit Core 300S Pro Levoit Core 300S Pro purificatore d'aria, filtra particelle sottili, modalità automatica intelligente, aria pulita in casa

VOTO TOTALE 8.5 Levoit Core 300S Pro Levoit è il brand americano più venduto su Amazon nel settore dei purificatori d'aria e il Core 300S Pro è il suo modello di purificatore d'aria che combina tutto quello che serve davvero: filtro HEPA professionale, sensore intelligente che monitora l'aria in tempo reale e modalità notturna così silenziosa da essere praticamente impercettibile. Il tutto in un cilindro bianco compatto che si posiziona facilmente in qualsiasi angolo della camera da letto, dell'ufficio o del soggiorno senza dare nell'occhio. Pensato per chi ha allergie stagionali, un animale in casa, vive in città vicino a strade trafficate, o semplicemente vuole respirare meglio di notte senza installare sistemi complessi, non richiede installazione, non occupa spazio e non disturba. Si accende, sente com'è l'aria e si regola da solo. PRO Molto silenzioso in modalità sleep

Filtro HEPA 13

Sensore laser per regolazione automatica

Controllo da App, Alexa, Google Home

Basso consumo

Dimensioni compatte CONTRO Rumoroso alla massima potenza

Per valori PM 2.5 serve app

Costo dei filtri da considerare Design e ingombro VOTO: 8 Core 300S Pro ha la forma di un cilindro verticale largo 22 cm e alto 36 e con la sua finitura bianca opaca non è un elettrodomestico che vuole attenzione: sta bene sul comodino, su uno scaffale basso, nell'angolo accanto alla scrivania o vicino al divano. Il pannello frontale è minimalista e non richiede particolari studi delle istruzioni o competenze: un pulsante centrale per accenderlo e cambiare velocità, un anello LED che cambia colore in base alla qualità dell'aria rilevata (verde ottima, giallo discreta, rosso scarsa) e la possibilità di spegnere completamente le luci se decidi di usarlo in camera da letto di notte. Non c'è un display numerico sul corpo del dispositivo per vedere il valore preciso di PM2.5. Per questo occorre aprire l'app, ma nella pratica l'anello colorato è sufficiente per capire in un colpo d'occhio come stai respirando. Non ha un telecomando fisico, ma questo diventa irrilevante nel momento in cui lo colleghi all'app o ai comandi vocali: puoi gestirlo comunque senza alzarti dal letto. Come funziona il filtro VOTO: 9 Il cuore del purificatore Core 300S Pro è un sistema di filtraggio a tre stadi che lavora in sequenza. Prima il prefiltro che cattura i capelli, la polvere visibile, i peli degli animali e le particelle più grosse (quelle che si vedono nell'aria quando entra la luce del sole); poi il filtro HEPA H13 True che rimuove il 99,97% delle particelle fino a 0,3 micron, tra cui polline, acari, spore di muffa, batteri, polveri sottili dello smog urbano; infine il filtro a carboni attivi che assorbe gli odori della cucina, fumo di sigaretta, odore di umido e composti chimici che rilasciano vernici e mobili nuovi. Le fibre del filtro HEPA sono caricate staticamente: le particelle catturate rimangono bloccate e non si staccano quando la ventola gira, garantendo un'efficacia costante nel tempo. A ricordare di sostituire il filtro ogni 6-12 mesi a seconda dell'uso ci pensa l'app con una semplice notifica. La tecnologia VortexAir 3.0 genera una circolazione dell'aria che copre fino a 50 m² completamente in 30 minuti: non filtra solo l'aria vicino al dispositivo, ma aspira e ricicla tutta quella della stanza. Il sensore AirSight Plus per controllare l'aria VOTO: 8 Quello che distingue il Core 300S Pro dai purificatori base è il sensore laser AirSight Plus: un rilevatore di polveri sottili che lavora in continuo, misurando la qualità dell'aria e regolando automaticamente la velocità della ventola in base a quello che trova nell'ambiente. In pratica funziona così: se cucini qualcosa che produce odori o particelle, se qualcuno apre una finestra durante un giorno di smog alto, o se il gatto passa accanto al purificatore, il sensore lo rileva e il dispositivo accelera da solo per gestire il picco, poi torna alla velocità minima quando l'aria torna pulita. Nell'app VeSync puoi vedere la qualità dell'aria in tempo reale con il valore numerico preciso del PM2.5, lo storico delle ultime ore o degli ultimi giorni e lo stato di usura del filtro. Per i controlli si integra con Alexa e Google Assistant, quindi puoi dire "Ok Google, accendi il purificatore" senza alzare un dito. Silenzio anche di notte VOTO: 9 La modalità Sleep è probabilmente il motivo principale per cui chi acquista questo purificatore difficilmente tornerebbe indietro. A 22 dB con la modalità notturna, Core 300S Pro è praticamente impercettibile e meno rumoroso di un frigorifero moderno. Inoltre, la tecnologia QuietKEAP usa cuscinetti in gomma che assorbono le vibrazioni della ventola per eliminare quei ronzii intermittenti che altri purificatori producono anche a bassa velocità. Quando attivi la modalità Sleep, le luci del display si spengono in automatico: niente anello colorato che illumina la stanza di notte, niente LED fastidiosi. L'unica nota da conoscere è che alla velocità massima (livello 3) il rumore sale a 50 dB, che è il rumore di una conversazione normale; niente di drammatico, ma si fa sentire. Nella modalità automatica, però, il purificatore usa la velocità alta solo quando il sensore rileva un picco di inquinamento. L'efficienza energetica lo rende anche adatto a chi è sensibile ai temi ambientali: consuma meno di una lampadina tradizionale, non produce emissioni secondarie e il filtro ha una durata pensata per minimizzare i rifiuti. Sommario Levoit Core 300S Pro Design e ingombro 8 Come funziona il filtro 9 Il sensore AirSight Plus per controllare l'aria 8 Silenzio anche di notte 9

Conclusioni Levoit Core 300S Pro Levoit Core 300S Pro purificatore d'aria, filtra particelle sottili, modalità automatica intelligente, aria pulita in casa Levoit Core 300S Pro si trova a circa 160 euro online, un prezzo che si giustifica con quello che offre: filtro HEPA H13, sensore laser, connettività smart e modalità notturna a 22 dB, tutto in un unico dispositivo compatto. L'unica voce extra da mettere in conto sono i filtri di ricambio, circa 25-30 euro ogni 6-12 mesi: non è un costo nascosto ma semplicemente la manutenzione ordinaria di qualsiasi purificatore, come cambiare il filtro della cappa o del boccione dell'acqua. Ha particolarmente senso acquistarlo se hai allergie stagionali o soffri di naso chiuso al mattino, se in casa ci sono animali che perdono pelo, se vivi in città con le finestre aperte d'estate o se vuoi semplicemente un dispositivo che migliora la qualità dell'aria in camera da letto senza sentirlo di notte. Non ha tanto senso, invece, se il tuo spazio supera i 50 m² o se cerchi un valore numerico preciso direttamente sul display del dispositivo senza dover aprire l'app.