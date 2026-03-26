Il purificatore d’aria contro le allergie è l’unico rimedio che devi avere in casa in primavera. 12 modelli su cui puntare

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

iStock Photos I migliori purificatori d'aria da comprare

Con l’arrivo della primavera tantissime persone sono costrette a fare i conti con un nemico invisibile: il polline. Starnuti a ripetizione, occhi che lacrimano, naso chiuso sono sintomi fastidiosi che si aggravano nelle ore centrali della giornata, quando i livelli di allergeni nell’aria raggiungono il picco massimo. Aprire le finestre per arieggiare diventa spesso controproducente. Dunque quale può essere la soluzione? Ovviamente un purificatore d’aria.

A cosa serve un purificatore d’aria

Un buon purificatore d’aria riesce a catturare il 99,97% delle particelle sospese, incluso il polline, ripulendo l’aria che respiri, con evidenti vantaggi per la salute. I modelli a disposizione sul mercato sono tantissimi e con caratteristiche differenti. Di solito i purificatori d’aria possiedono un sistema di filtraggio che permette di rimuovere tutte le particelle inquinanti, rimettendo in circolo aria pulite. Il meccanismo tramite cui questo processo avviene dipende ovviamente dal tipo di purificatore e dalla tecnologia che utilizza. Di solito l’aria viene aspirata tramite una ventola e passa in un filtro, in cui vengono intrappolate le particelle. La grandezza delle particelle bloccate può variare in base al filtro.

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LEVOIT Core 200S – la soluzione smart per chi soffre di allergie stagionali

Il LEVOIT Core 200S è uno dei purificatori più venduti su Amazon con ottime recensioni e funzioni eccellenti. Compatto e leggero, si posiziona comodamente su qualsiasi piano e filtra l’aria di stanze fino a 35 metri quadrati. Il sistema di filtrazione a tre stadi comprende un pre-filtro per le particelle più grandi, un filtro HEPA che cattura il 99,97% degli allergeni fino a 0,3 micron e uno strato a carboni attivi che elimina odori e sostanze gassose.

Tramite l’app VeSync, compatibile con Amazon Alexa, è possibile controllare il purificatore da remoto, impostando le programmazioni e monitorando la qualità dell’aria anche quando non si è in casa. Infine la modalità sonno riduce il rumore fino a 24 decibel, rendendolo impercettibile nelle ore notturne.

AIRTOK Air Purifier – Filtrazione H13 e aromaterapia in un solo dispositivo

Il purificatore d’aria AIRTOK si distingue per la sua struttura filtrante a quattro strati, con pre-filtro ultrafine, nylon nano-blu, filtro HEPA H13 e strato a carbone attivo. Il filtro H13 consente di catturare particelle fino a 0,1 micron ed è super efficiente. Con il design a presa d’aria a 360 gradi questo strumento aiuta a purificare stanze fino a 35 metri quadrati due volte all’ora e funziona silenziosamente sotto i 25 decibel nella modalità a velocità minima.

Una caratteristica che lo rende particolare è la dotazione di dodici spugnette per aromaterapia incluse nella confezione. Ti basterà aggiungere qualche goccia di olio essenziale per trasformare il purificatore in un diffusore, profumando la stanza mentre si purifichi l’aria.

Coway AIRMEGA 150 – La tecnologia coreana contro i virus

Il Coway AIRMEGA 150 porta in casa la tecnologia GreenHEPA, brevettata dal brand coreano. Un filtro capace di rimuovere il 99,999% delle particelle fino a 0,01 micron, dimensioni che includono virus, aerosol e batteri. Il prodotto è certificato ECARF per soggetti allergici e ha ottenuto la certificazione Quiet Mark per la silenziosità, con una modalità sleep fino a 20 decibel. Il pre-filtro è lavabile, un dettaglio che riduce il costo dei ricambi. Il design è disponibile in tre colorazioni e si distingue per uno stile moderno e compatto che si integra con qualsiasi arredamento.

Bimar PA98 WiFi — Il purificatore con ionizzatore e controllo vocale

Il Bimar PA98 è un purificatore che unisce filtrazione a tre stadi con funzione ionizzatore e connettività WiFi. Compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant può essere controllato vocalmente oppure tramite l’app da qualsiasi luogo, con la possibilità di condividere la gestione del dispositivo con altri membri della famiglia.

Philips PureProtect Mini 900 Series — Il migliore per i soggetti allergici

Il punto forte di PureProtect Mini 900 Series è la tecnologia NanoProtect, applicata al filtro HEPA che consente di catturare particelle fino a 0,003 micron, dimensioni che sono inferiori ai virus più piccoli mai conosciuti. Consente di purificare uno spazio di 20 metri quadrati in meno di dodici minuti e ha un livello di rumore in modalità notturna bassissimo. La tecnologia AeraSense monitora la qualità dell’aria mille volte al secondo, adattando la velocità del purificatore in modo autonomo.

AROEVE Air Purifier 120 m² — Purificatore con sensore automatico

L’AROEVE è uno dei pochi purificatori d’aria che si può utilizzare in stanze fino a 120 metri quadrati. Il filtro HEPA a quattro stadi cattura polvere, pollini, peli di animali e fumo, mentre il sensore di qualità dell’aria integrato adatta automaticamente la velocità in base alle condizioni rilevate. In modalità automatica il purificatore lavora in modo completamente autonomo senza bisogno di usare la regolazione manuale.

Dayear Mini Plug-in — Il purificatore ionico tascabile

Quello di Dayear non è un purificatore tradizionale, ma uno ionizzatore che si inserisce direttamente nella presa di corrente ed emette ioni negativi in meno di sessanta secondi, senza filtri, ventole o manutenzione. Il risultato è un’aria più fresca e leggera, soprattutto in ambienti piccoli e chiusi. Il dispositivo pesa 85 grammi, ha dimensioni di circa 10 centimetri per 6 e sporge pochissimo dalla parete. Ha inoltre tre modalità di illuminazione notturna che lo rendono discreto anche nelle camere da letto.

SereneLife WiFi Smart Air Purifier — Purificatore per grandi stanze

Il SereneLife è fra i migliori purificatori d’aria per grandi ambienti, con una copertura fino a 100 metri quadrati e un sensore ad alta sensibilità che monitora la concentrazione di particolato fine in tempo reale. Il display digitale mostra i valori rilevati e segnala con un indicatore cromatico lo stato dell’aria. La connessione WiFi consente il controllo remoto da smartphone, utile per accendere il purificatore prima di rientrare a casa.

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ASIGO – Purificatore Ionizzatore con Aromaterapia

L’ASIGO è un purificatore ionizzatore senza filtri che unisce la purificazione ionica con la funzione di aromaterapia. L’inserto metallico interno è facilmente pulibile con un panno umido e non richiede sostituzione, diminuendo i costi di manutenzione nel tempo. Il dispositivo copre ambienti fino a 20 metri quadrati e lavora silenziosamente in due velocità. La possibilità di diffondere oli essenziali lo rende particolarmente apprezzato da chi vuole un ambiente che profumi di naturale mentre l’aria viene trattata.

Purificatore d'aria Asigo Purificatore d'aria con ionizzatore e aromaterapia

Pro Breeze 4 in 1 – Il mini purificatore per spazi piccoli

Il Pro Breeze 4 in 1 è un purificatore compatto progettato per purificare l’aria in stanze fino a circa 5 metri quadrati. Dunque è perfetto per la scrivania, il comodino o l’angolo ufficio. Nonostante le dimensioni contenute ha ben quattro stadi di purificazione: pre-filtro per le particelle visibili, filtro True HEPA che cattura il 99,97% degli allergeni fino a 0,3 micron, filtro a carboni attivi per gli odori e generatore di ioni negativi che elimina gli inquinanti residui.

Bosch Air 500 — Il purificatore compatto

L’Air 500 di Bosch è un dispositivo compatto e silenzioso progettato per stanze fino a 23 metri quadrati con un CADR di 100 metri cubi all’ora. Il filtro a due stadi permette di rimuovere il 99% degli allergeni nell’aria, inclusi pollini, polvere, forfora di animali e acari. La modalità sleep mantiene il rumore sotto i 25 decibel, rendendolo perfetto da usare anche di notte senza disturbare il sonno.

P2 Purificatore d’aria smart – Il migliore per chi ha animali

Questo modello è perfetto per chi vuole investire in uno purificatore d’aria perfetto per rendere sani ambienti in cui vivono anche animali. Silenzioso ed efficiente, non disturba o spaventa i cani e i gatti, lavorando per catturare polvere e peli. In più cancella tutti gli odori spiacevoli che spesso si possono avvertire in questi casi, come quello della lettiera.

Purificatore d'aria Amicura Purificatore d'aria per chi ha animali

Come scegliere il purificatore d’aria

La scelta dipende da tre fattori: la dimensione dell’ambiente che si vuole trattare, il grado di allergia o sensibilità agli inquinanti e il budget a disposizione. Per una camera da letto, LEVOIT Core 200S, AIRTOK e Bosch Air 500 sono ottime soluzioni con un buon rapporto qualità-prezzo. Se vivi in ambienti più grandi, il Coway AIRMEGA 150 e il Philips PureProtect 900 Series offrono tecnologie di filtrazione superiori. I purificatori ionici come Dayear e ASIGO funzionano bene in abbinamento ad un purificatore con filtro HEPA o in ambienti molto piccoli. Il Pro Breeze 4 in 1 resta la scelta perfetta per la scrivania. Qualunque sia il modello scelto, l’importante è usarlo con continuità. Il purificatore d’aria infatti funziona al meglio quando rimane acceso, soprattutto durante i mesi primaverili quando il polline è al massimo livello.