Piccolo ma efficace, il dopopuntura elettrico contro le zanzare è il dispositivo che ti farà dimenticare il gonfiore e il senso di prurito in pochi secondi

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

Amazon Il dopopuntura elettrico contro le zanzare allevia il senso di prurito dopo pochi secondi

Caldo e alte temperature sono sinonimo di vacanze, giornate all’aperto e purtroppo anche di zanzare. Se sei tra le “prede” più ambite di questi insetti, di sicuro avrai sperimentato zampironi, lampade antizanzare e perfino rimedi della nonna per prevenire le punture con risultati pessimi che ti hanno lasciato un senso di prurito (e diciamolo anche un po’ di frustrazione). Questa estate però, le cose potrebbero cambiare perché tra le tendenze più utili che stanno spopolando sui social c’è il dopopuntura elettrico, un accessorio grande come una penna che in pochi secondi farà sparire gonfiore e senso di prurito.

Come funziona la penna elettrica per il dopo-puntura

Ogni volta che veniamo punti da una zanzara nel giro di alcuni secondi vediamo apparire sulla pelle un rigonfiamento rosso e pruriginoso causato da una reazione del nostro organismo alla sostanza anticoagulante presente nella saliva della zanzara. Il dopopuntura elettrico ha proprio il compito di neutralizzare questa reazione. Posizionata direttamente sulla zona presa di mira dall’insetto, la penna emette per alcuni secondi un “scossa” di calore (arriva a non più di 50 gradi) che va ad annullare il fastidio.

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Di solito ci sono due livelli di intensità che vanno da 3 a 6 secondi, molto dipende dal nostro livello di tolleranza. Un rimedio di cui non potremo più fare a meno, ma da usare con attenzione perché anche se non ha controindicazioni la penna non può essere usata più di 5 volte in un’ora.

Online il dispositivo è diventato uno dei più gettonati e abbiamo trovato i modelli più venduti che hanno conquistato gli utenti per la loro efficacia.

Bite Away è il dopopuntura elettrico originale

È l’originale dopopuntura elettrico: Bite Away è il dispositivo medico da avere sempre in borsa perché è adatto alla pelle sensibile dei bambini, ma anche alle donne in gravidanza o ai soggetti allergici. La penna, infatti è priva di prodotti chimici. Agisce con una diffusione del calore mirata in grado di dare sollievo anche contro le punture più dolorose.

bite away two Il dopopuntura elettrico originale

Le penne elettriche più efficaci da mettere in valigia

Il dopopuntura Bite Away non è l’unico in commercio, ci sono altri apparecchi in grado di assicurarvi la stessa sensazione di sollievo. Beurer BiteX Day&Night Dopopuntura BR 90 ad esempio può essere utilizzato anche di notte o al buio perché è dotato di una pratica luce a led. In un attimo sentirai sollievo contro le punture di zanzare, ma anche di vespe e api.

Beurer BiteX Day&Night BR 90 Il dopopuntura elettrico con luce a led

Il dopopuntura di heat it è piccolo e compatto, tanto che può stare nella tasca dei jeans. Il dispositivo oltre a essere efficace anche per le pelli più sensibili si ricarica collegandolo allo smartphone così da averlo sempre pronto.

heat it Il dopopuntura elettrico che si ricarica con lo smartphone

Semplicissima, la penna MYCARBON si attiva con una lieve pressione per una azione leggera, con due pressioni e una durata di 6 secondi per un risultato più intenso. Al termine del trattamento il dispositivo emette un bip e potrai rimuoverlo in sicurezza.

MYCARBON Il dopopuntura elettrico facile da usare

A differenza delle altre penne elettriche quella della Hartmann ha tre livelli di intensità con durata variabile che puoi regolare in base alla tua tipologia di pelle e alla specifica puntura accelerando il processo di guarigione.

Offerta Hartmann Il dopopuntura elettrico con tre livelli di intensità

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