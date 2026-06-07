Facile da installare con il fai-da-te la tenda zanzariera è tutto quello di cui hai bisogno questa estate per goderti la bella stagione senza l’incubo di insetti e zanzare

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

iStock La tenda zanzariera è facile da installare e tiene lontani da casa zanzare e insetti

Quando arriva l’estate non vediamo l’ora di spalancare le finestre e le porte finestre, approfittandone per respirare aria fresca, far entrare il profumo dei fiori e la luce naturare. A questo elenco molto più spesso di quello che vorremmo si aggiungono anche “ospiti” indesiderati. Le finestre aperte sono la via d’ingresso più facile per insetti e zanzare che il più delle volte non ci lasciano dormire a causa del loro ronzio insistente nelle orecchie, per non parlare delle punture pruriginose. Serve una soluzione veloce ed economica che è racchiusa tutta nelle zanzariere, o per meglio dire le tende zanzariere che possiamo montare e smontare in pochi minuti.

Come scegliere le tende zanzariere

Diventate la soluzione per chi vuole una protezione contro gli insetti, ma non vuole modificare l’aspetto delle porte finestre, esistono diversi modelli di tende zanzariere che per proteggerci adeguatamente hanno bisogno di alcune caratteristiche. Sono tutte efficaci, ma quelle scure oltre a proteggerti dagli insetti filtrano i raggi solari senza sacrificare la luce o la circolazione dell’aria. Inoltre per la rete preferisci la fibra di vetro o quella in tessuto sintetico, resistenti alle intemperie e agli insetti.

Le migliori tende zanzariere da installare subito

Online si trovano tantissime tende zanzariere efficaci contro gli insetti, tra queste abbiamo selezionato 5 modelli adatti alle diverse esigenze e che per molti utenti sono diventate il best seller da provare subito.

Una delle più vendute con oltre 90mila recensioni positive è la zanzariera di Apalus, merito del suo sistema di montaggio veloce e senza attrezzi grazie al nastro a strappo pensato per ogni superficie (per quella in legno sono incluse delle puntine extra). I potenti magneti che uniscono i due pannelli si aprono e si chiudono automaticamente senza lasciare spazi vuoti.

Apalus La tenda zanzariera con magneti

Altro modello pratico e affidabile è quello di Kolidur che si differenzia dal primo perché ha una zanzariera con sistema scorrevole. La struttura in alluminio verniciato è stabile e dura nel tempo perché oltre alla rete lavabile gli altri accessori in plastica possono essere sostituiti facilmente.

Kolidur La tenda zanzariera scorrevole

Se volete una tenda zanzariera che si integri in ogni ambiente, allora Tex family ha quello che fa per voi. Il modello con occhielli va montato sul bastone della classica tenda ed è disponibile in differenti colori come giallo, blu, verde o a stampa così da diventare un elemento di design.

Tex family La tenda da interno

Tra le tende zanzariere da inserire nella nostra lista non potevano mancare anche quelle per le finestre, che esattamente come le porte finestre devono essere protette dagli insetti. Una delle più semplici da montare anche per i meno esperti è il modello EASYmaxx che si basa su un innovativo sistema di fissaggio a 12 ancoraggi magnetici che gli permettono di rimanere saldamente al suo posto, senza per questo forare o avvitarlo sul telaio. Disponibile in differenti misure è adatta a telai fino a 150 cm x 180 cm. Il plus è la possibilità di scegliere differenti colori e trame della rete.

Offerta EASYmaxx La tenda zanzariera per finestra

Un altro modello da prendere in considerazione in caso di finestre è la tenda zanzariera di Hongtaisheng in poliestere con nano-rivestimento che la rende ancora più resistente agli strappi, perfino quelli dei nostri animali domestici. Dotata di cerniera bidirezionale ti permette di regolare l’apertura sia dall’interno che dall’esterno rimanendo sempre efficiente.

Offerta Hongtaisheng La tenda zanzariera con cerniera

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