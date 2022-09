Simone Giannelli, chi è la bellissima fidanzata Selly Montibeller

Fonte: Getty Images Selly Montibeller e Simone Giannelli nel 2022

Tutti conosciamo Simone Giannelli, pallavolista d’eccezione della Nazionale Azzurra. Dopo il trionfo della squadra come Campione del Mondo, l’attenzione è su di lui e sulla sua bellissima fidanzata, Selly Montibeller. Una coppia molto riservata, di cui non si sa molto: si sono sempre tenuti lontani dai riflettori. Giannelli, che è amante dello sport e della famiglia, può contare su Selly al suo fianco: scopriamo le curiosità su di lei.

Chi è Selly Montibeller, la fidanzata di Simone Giannelli

Non c’è solo la pallavolo nella vita di Simone Giannelli. Al suo fianco, da ormai tanti anni – quasi sei, per l’esattezza – c’è una ragazza meravigliosa, di nome Selly Montibeller. Studia Lingue e Mediazione Linguistica, ed è stata inoltre anche Campionessa Provinciale di Salto in Alto. Oltre allo studio e allo sport, la Montibeller ha iniziato la sua carriera come Reginetta di Bellezza.

Nel 2014, infatti, la Montibeller è stata eletta Miss Linea Sprint Lona Lases, e nel 2015 ha voluto tentare anche un ulteriore concorso, vincendo il titolo di Miss Sport Lotto Trentino Alto Adige. Oltre ad essere bellissima, in realtà Selly, proprio come il compagno, è un’appassionata di attività sportive. Nel 2017, grazie alla sua attività da atleta, si è aggiudicata la fascia di Miss Bellezza Rocchetta.

Selly Montibeller: le curiosità

Zia di Leo, per scoprire qualcosa di più sulla Montibeller è possibile dare un’occhiata al suo profilo su Instagram, in cui condivide numerosi scatti della sua vita quotidiana, e non solo. Foto con il nipotino, con il cane, ma soprattutto immersa nella natura, che sembra amare in particolar modo. Sono tante le foto dedicate alla famiglia: proprio come Giannelli, anche lei condivide un amore profondo per loro.

E, naturalmente, ci sono tante foto che mostrano il suo sostegno e l’amore per Simone Giannelli. “Orgogliosa di te, sempre”, ha scritto come didascalia in un post, a dimostrazione che non ha mai smesso di sostenerlo, soprattutto per le partite più importanti e decisive.

La storia d’amore tra Selly Montibeller e Simone Giannelli

Giovane, studentessa, universitaria e originaria di Trento, Selly Montibeller convive con Simone Giannelli da tempo, con la loro cagnolina – si chiama Lily – che amano moltissimo, dal momento in cui spesso la coinvolgono nelle partite di volley all’aperto. Proprio Perugia è la città che ha visto crescere e rafforzare il loro amore, e dove hanno scelto di vivere insieme.

Il 3 novembre 2021, Selly Montibeller e Simone Giannelli hanno festeggiato ben cinque anni insieme. Per l’occasione, la Montibeller ha deciso di scrivere un lungo post su Instagram, dove è impossibile non evincere il loro profondo legame, e l’amore che ormai li lega da anni: una bellissima coppia “sportiva”, al pari di Federica Pellegrini e Matteo Giunta.

“In questi anni abbiamo fatto mille esperienze insieme, abbiamo visitato luoghi meravigliosi, mangiato non so quante cose buonissime e bevuto infiniti aperitivi al tramonto. Abbiamo fatto traslochi, prima vicini e poi lontani. Abbiamo fatto anche la pazzia di prendere Lily, giusto per riempire ancora di più le nostre giornate. Spero di poter continuare così per altri tantissimi anni, vivere serenamente le nostre giornate insieme, fianco a fianco. Ti amo immensamente“, parole che non possono non colpire.