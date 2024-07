Martina Colombari, quanto è alta e il segreto dei suoi tacchi perfetti

Martina Colombari è una delle donne più belle d’Italia, tra le più eleganti e tra quelle che certamente sanno dettare tendenza. L’ex Miss Italia è da sempre un’icona di eleganza e raffinatezza: con il suo fisico longilineo è in perfetta forma, ma non perde occasione per celebrare la sua bellezza al naturale, postando spesso sul suo profilo selfie senza make up. Ma sapete quanto è alta? Scopriamolo insieme.

Quanto è alta Martina Colombari

Nata a Riccione il 10 luglio 1975, Martina Colombari è alta 175, con un peso di circa 55 chili, che le fa avere un fisico asciutto e longilineo. Trampolino di lancio per lei è stato il concorso di Miss Italia: a soli 16 anni essere eletta reginetta di bellezza italiana nel 1991 e da allora le si sono aperte le porte per una carriera promettente da modella per le maison italiane più famose al mondo, come Giorgio Armani e Versace.

Fonte: Ansa

Il suo percorso nel mondo dello spettacolo è poi proseguito con tante partecipazioni in programmi tv, soprattutto sportivi, da esempio Controcampo, Goleada e Galagoal. Nel 1991 debutta anche come attrice nel film Abbronzatissimi, per poi proseguire con Paparazzi e Quello che le ragazze non dicono.

Ma nel suo futuro c’erano anche le fiction e le serie tv: nel 2002 Martina Colombari esordisce in Carabinieri, mentre l’anno seguente ha una parte in Un medico in famiglia. Tante le altre partecipazioni, da I Cesaroni, a Fidati di me, passando per Don Matteo 7 e Il Restauratore. Tra il 2011 e il 2018 partecipa a vari progetti anche rivolti al sociale.

Tra le ultime apparizioni in tv quella del 2021 nel programma I Soliti Ignoti, mentre nel 2023 è concorrente di Pechino Express con il figlio Achille Costacurta.

E sul versante sentimentale? In passato l’ex Miss Italia è stata legata ad Alberto Tomba, tra il 1991 e il 1995. Dopo la separazione, si fidanza con Alessandro Costacurta, ex calciatore del Milan e della Nazionale, con il quale ha celebrato il matrimonio nel 2004, e il 2 ottobre dello stesso anno è nato Achille, il loro unico figlio.

Il fisico da Miss e il segreto dei suoi tacchi

Da sempre in forma, Martina Colombari è un concentrato di fascino ed energia: l’ex Miss Italia non ha mai fatto mistero di essere un’amante dello sport, che ha sempre praticato per il suo benessere fisico e mentale. “Ne faccio una questione di disciplina: lo sport è un investimento per il futuro. Lo affianco alla longevità, alla prevenzione, allo stile di vita di sano: ha un ruolo importante per invecchiare bene e in salute”, ha spiegato alla Gazzetta dello Sport.

Fonte: Ansa

Lo sport l’ha aiutata in tanti momenti della sua vita, dal post gravidanza in poi soprattutto, ed è proprio grazie all’allenamento se riesce a stare tante ore su un palco con i tacchi. E se in gioventù era un’amante delle scarpe alte – li ha sempre portati altissimi e di super tendenza – oggi preferisce darsi un po’ di tregua. “Preferisco un massaggio in più e un paio di tacchi in meno!”, ha spiegato. Anche se, nelle occasioni speciali, i tacchi a spillo sono d’obbligo, meglio se originali e dal tocco particolare: un simbolo di femminilità a cui è impossibile rinunciare.