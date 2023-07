Martina Colombari in bikini a 47 anni: “Un fisico da fare invidia alle 20enni”

Fonte: IPA I bikini più belli dell’estate 2023: prendete spunto dalle star

È arrivato il momento anche per Martina Colombari di condividere su Instagram la prima foto dell’estate in bikini. E come sempre la sua figura filiforme divide i suoi tra chi la considera perfetta e chi la trova “scheletrica”, come si legge tra i commenti. In un crescendo di giudizi che arriva a oltrepassare il pericoloso confine del body shaming.

Che cosa significa body shaming

La foto di Martina Colombari in bikini ha scatenato un acceso dibattito su Instagram che rasenta però il body shaming la cui definizione vale la pena ricordare. Con questa espressione si indica l’atto di giudicare e/o discriminare le persone per il loro aspetto fisico, per le parti del loro corpo, dalle gambe al seno, dalla muscolatura ai glutei. Nel mirino entrano anche tatuaggi e piercing, acne e cicatrici.

Martina Colombari in bikini

Dopo Vanessa Incontrada, anche Martina Colombari pubblica sul suo profilo Instagram la prima foto in bikini dell’estate. La moglie di Costacurta posa in piedi sulla sabbia, il mare fa da sfondo. Indossa un due pezzi a fantasia geometrica, bianco e nero, le braccia sono alzate e con le mani raccoglie i capelli. Il make up è essenziale e per il resto Martina indossa solo qualche sottile braccialetto e un ciondolo.

La foto è da copertina. A 47 anni l’ex Miss Italia è in perfetta forma: pancia piatta, braccia scolpite, gambe toniche. Così statuaria che tra i numerosissimi commenti, c’è chi insinua che sia frutto del silicone, altri la definiscono poco femminile perché troppo magra. C’è poi chi ritiene che lo scatto di Martina sia il frutto di qualche filtro social con il quale si è ristretta ulteriormente la silhouette.

Altri ancora si limitano a esprimere il proprio gusto personale in modo pacato per fortuna: “Non e’ il tipo di fisico che invidio a una donna….”.

Dall’altra parte c’è chi invece esalta la bellezza di Martina Colombari e scrive: “Ma se questa donna ama tenersi in forma mangiare sano e ha un fisico da fare invidia alle ventenni che problemi avete voi?” rivolgendosi ovviamente ai molti commenti sopra le righe che questa foto in bikini ha suscitato. Infine c’è chi prova una sana invidia per i suoi addominali e le chiede qual è il trucco per avere la pancia piatta: “Bellissima Marty… sempre la mia preferita 😍 ma come fai ad avere la pancia così piatta??? Svelaci il tuo segreto… oltre all’allenamento.😝anche io mi alleno tanto e sono magra… ma la “burla” rimane😢😱🤣🤣🤣”.

Intanto Martina è stata recentemente ospite del podcast di Diletta Leotta, Mamma Dilettate, dove ha raccontato la sua personale esperienza col figlio Achille ormai 18enne e delle difficoltà a insegnargli il rispetto delle regole riferendosi all’aggressione che qualche mese fa lo ha visto protagonista a Milano. “Quello che avveniva fuori di casa era molto diseducativo: lui per un periodo ha pensato che gli fosse tutto dovuto, da qui la difficoltà nel rispettare le regole, nel rispettare l’autorità”.