Caterina Balivo tra gli scogli della Toscana: “insuperabile” in bikini nero

Con l’arrivo dell’estate è impossibile ignorare l’ondata di bellissime foto marittime dei vip. Spiagge finissime, caldi tramonti e mare cristallino sono i compagni perfetti per sfoggiare in uno scatto bikini e abbronzature dorate.

Anche Caterina Balivo non fa eccezione: bellissima e sorridente nel suo bikini nero, racconta la sua vacanza all’isola del Giglio con qualche scatto su Instagram.

Caterina Balivo: sorridente all’isola del Giglio

“Questa non è Ibiza ma è il Giglio: con la sua torre, il pedalò per portarti a riva e l’acqua cristallina.

Pronta per la calura romana.”

Così Caterina Balivo ci mostra qualche spezzone della sua vacanza in Toscana: la sua gioia contagiosa e il suo spirito avventuroso sono evidenti.

Pranzi vista mare, gite in pedalò e tanti tuffi nel suo bikini a vita alta nero. Il suo sorriso smagliante è la ciliegina sulla torta di ogni scatto fotografico, trasmettendo un’aura di positività e gioia che ispira coloro che la seguono.

Caterina Balivo è da sempre un vero esempio di bellezza autentica e senza filtri, una donna che non ha mai avuto paura di mostrarsi per quella che è veramente. La sua sicurezza e la sua accettazione di sé sono fonte di ispirazione per chi la segue sui social media.

Ne è un esempio la foto in bikini arancione che ha catturato l’attenzione dei fan qualche tempo fa: la sua fierezza nel mostrare le smagliature sulla pancia, segni preziosi delle sue due gravidanze, ha dimostrato che la vera bellezza risiede nell’autenticità e nell’amore per il proprio corpo, con tutte le tracce che la vita ha lasciato su di esso.

Moltissimi i commenti di apprezzamento e di solidarietà verso la conduttrice, segno che, nonostante ci voglia molto coraggio e si debba mettere in conto la possibilità di critiche da parte degli haters, decidere di scoprirsi e farsi vedere per come si è può portare molte soddisfazioni.

Caterina Balivo: pronta per il grande ritorno in Rai

Le vacanze toscane si rivelano il periodo perfetto per Caterina Balivo per ricaricare le energie e affrontare una nuovissima avventura che l’aspetta a partire dall’autunno. Dopo aver trascorso momenti indimenticabili e rigeneranti nella splendida regione italiana, l’amatissima conduttrice si prepara a fare ritorno nei salotti televisivi Rai con È La volta buona.

“Quando la Rai mi ha chiamato per propormi di tornare su Raiuno, nella fascia oraria delle 14.00 alle 16,00, dove avevo lavorato per tanti anni, mi si è aperto il cuore. Ne ho parlato con il mio agente e anche in famiglia, e ci siamo detti che era tempo di tornare nella mia casa televisiva”.

Il nuovo programma condotto da Caterina prenderà infatti il posto di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone.

“Racconteremo il territorio e le eccellenze italiane in tutti i campi. Ci sarà tanto intrattenimento, con giochi da casa per un pomeriggio spensierato, guardando all’attualità ma con allegria. Penso che le persone abbiano bisogno di serenità, di eleganza e di un racconto della provincia italiana”.

Non è la prima volta per la Balivo in Rai: la sua notorietà nella rete era stata consolidata con il varietà Festa italiana.