Fonte: IPA Scontro tra Milo Infante e Caterina Balivo

Ancora turbolenze in casa Rai. Dopo il terremoto scatenato dal possibile addio del campionissimo Amadeus e, a seguire, le proteste dei giornalisti, arrivano liti fratricide. Sembra essere scontro aperto tra il giornalista Milo Infante e la conduttrice Caterina Balivo che, in onda nella stessa fascia oraria, si litigano gli argomenti di cronaca. E da parte di Infante arriva anche un velenoso confronto con Serena Bortone.

La polemica tra Milo Infante e Caterina Balivo

È stata una calda giornata quella di martedì 16 aprile 2024, per lo meno in Rai. L’emittente nazionale ha dedicato ampio spazio alla riapertura del caso della strage di Erba, ma non senza intoppi. In diretta dal tribunale dove si è tornati a parlare di Olindo Romano e Rosa Bazzi, c’erano gli inviati di due trasmissioni diverse, vicine, ma rivali.

Di Erba ha parlato, nella prima ora tradizionalmente dedicata alla cronaca, Caterina Balivo su Rai1 nello show pomeridiano La volta buona. E dello stesso argomento avrebbe dovuto occuparsi, su Rai2, Milo Infante, conduttore di Ore14. Ma vista la sovrapposizione, Infante ha scelto di stravolgere i propri piani e lasciare la cronaca del caso giudiziario alla collega. Per poi polemizzare sulla scelta che sembra essere stata obbligata.

“Non è mai accaduto che due programmi si occupassero contemporaneamente dello stesso tema, con gli inviati sul posto, gli ospiti in studio. Si rischia un effetto tragicomico, magari alle due del pomeriggio c’è in onda anche il servizio del Tg3 e abbiamo chiuso la partita, facendo a reti unificate un servizio di cronaca”: così, il giorno dopo, Infante ha raccontato l’accaduto a FanPage.

“Con Serena Bortone non è mai successo”

Nel proseguo della sincera (forse troppo) intervista rilasciata alla testata online, Infante ha rivelato un’insoddisfazione di lungo corso nei confronti della trasmissione condotta da Caterina Balivo, rimpiangendo i tempi in cui la stessa fascia oraria della rete ammiraglia era occupata dalla collega di cui Balivo ha preso il posto: “Per anni con Serena Bortone non c’è stata mai sovrapposizione, ma ora nel nuovo corso de La Volta Buona ci si occupa di cronaca nera, cosa che non è scritta nella scheda del programma”.

Il giornalista lamenta la sovrapposizione di temi, non previsti inizialmente. Quello da lui condotto è un programma di cronaca e approfondimento, lo show di Caterina Balivo nasce invece come format di intrattenimento: “Ore14 si occupa di cronaca, noi non regaliamo soldi, non facciamo interviste sui divani, non ci abbracciamo tra noi. Non è alleggerimento, se non faccio la cronaca non posso fare altro”.

E prosegue, sardonico: “Se chiunque può fare quello che vuole, allora va bene. Io domani metto una cucina in studio e mi metto a cucinare, ma vuol dire che non c’è più coordinamento”, dichiarando di aver scritto ai direttori Corsini e Coletta affermando che “questa cosa non si è mai vista ed è sbagliata, ma se le cose sono cambiate basta che me lo dicano”.

Caterina Balivo, da parte sua, ha evitato di commentare la questione e non si espressa in nessun modo sulla sua presunta scorrettezza nei confronti del collega.