Serena Bortone, “Chesarà… non è stato riconfermato”: l’indiscrezione

Fonte: Ansa Serena Bortone

I saluti finali di Serena Bortone a Chesarà… hanno lasciato intendere, in modo sottile, un addio alla Rai, la sua casa da sempre, dove è cresciuta e maturata in veste di conduttrice e giornalista. Sostituita da Caterina Balivo nella fascia delle 14 su Rai1 nella stagione televisiva 2023/2024, il percorso della Bortone al momento appare piuttosto incerto, soprattutto per il Caso Scurati. E ora indiscrezioni parlano di una cancellazione del programma su Rai3.

Serena Bortone, il futuro in Rai: l’indiscrezione su Chesarà…

Sul banco ci sono diverse ipotesi, e al momento non trovano conferme ufficiali, ma non sono, poi, tanto distanti dalla realtà. Serena Bortone ha chiuso l’esperienza televisiva a Chesarà… con un saluto che sa di commiato. Un’avventura iniziata dopo la cancellazione di Oggi è un altro giorno, il programma andato in onda fino alla stagione televisiva 2022/2023 e sostituito da La volta buona con Caterina Balivo alla conduzione.

Ma “cosa ne sarà” di Serena Bortone e del programma di Rai3? Questa è la domanda che si rincorre negli ultimi giorni. Secondo TvBlog, potrebbe non tornare. “Stando a quel che ci risulta, non ci sarà una seconda edizione di questa trasmissione”. Il motivo, però, non sarebbe legato unicamente al Caso Scurati, bensì allo share. “Non ha dato i risultati (di ascolto) sperati dalla Rai e che non ha doppiato quelli di chi lo precedeva”. Lo share medio, infatti, si aggira sul 3,88%.

Le ipotesi

La fascia oraria non è delle più semplici, tutt’altro. E sono tante le ipotesi in ballo, tra cui la decisione di dare maggiormente spazio a Report, soprattutto alla domenica. E per il sabato di Rai3, secondo TvBlog, si potrebbe puntare su Peter Gomez e su un programma già esistente, con qualche modifica per offrire nuovi contenuti agli spettatori.

I saluti finali di Serena Bortone

I ringraziamenti di rito della puntata finale di un programma non mancano mai di suscitare emozioni contrastanti. Ed è questo il caso di Serena Bortone: l’assenza di un “arrivederci” ha scatenato ipotesi e indiscrezioni sulla possibile chiusura del programma. La puntata finale di Chesarà… del 16 giugno non ha fatto presagire nulla di buono, tutt’altro, proprio per le parole espresse dalla conduttrice verso la Rai e il saluto fatto al pubblico di Rai3.

“Sono stata onorata di lavorare con voi in questa nostra grande azienda di servizio pubblico. Grazie a voi, telespettatrici e telespettatori che ci avete seguito e supportato e che siete cresciuti puntata dopo puntata. Grazie dell’affetto e del sostegno, vi auguro una buona estate e soprattutto, di cuore, buon vento”.

Ovviamente questi sono giorni decisivi per la Rai. La trasmissione di Serena Bortone potrebbe subire un ridimensionamento, stando a quanto ipotizzato da Ansa, oppure non tornare nei palinsesti 2024/2025. Tutto è in divenire, quindi, e bisogna attendere le decisioni dei vertici in Rai. La presentazione è come sempre prevista a Napoli, il 19 luglio 2024, data campale in cui saranno sciolti molti dei nodi attuali. Con la presentazione, in ogni caso, si scoprirà molto di più sul futuro di tanti conduttori, tra cui Stefano De Martino, candidato alla sostituzione di Amadeus.