Milo Infante, chi lo sostituisce a Ore 14. Da Serena Bortone a Salvo Sottile: i papabili

L'addio del conduttore alla Rai ha creato scompiglio: il programma "Ore 14" sarà riassegnato. Tra i nomi Salvo Sottile, Serena Bortone e Massimo Giletti

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IPA Milo Infante

La Rai ha detto addio a un altro dei suoi volti storici, Milo Infante. Il conduttore, dopo oltre vent’anni, è passato a Mediaset, con una nota dell’azienda che ne ha ufficializzato le dimissioni. Adesso però ci si interroga sul destino di Ore 14, il programma che il giornalista ha portato al successo soprattutto nell’ultimo anno. E cominciano già a circolare i primi nomi che potrebbero sostituirlo.

Ore 14, chi potrebbe prendere il posto di Milo Infante

È ufficiale, Milo Infante è entrato a far parte del gruppo Mediaset. L’annuncio è arrivato con una nota ufficiale della rete, che ha dato la notizia: “Infante sarà da subito al lavoro con il vertice aziendale per sviluppare nuovi progetti editoriali e televisivi. Il giornalista avrà inoltre un ruolo di vertice nell’area dell’informazione del Gruppo, contribuendo alla definizione delle strategie e allo sviluppo dell’offerta news di Mediaset”.

Mentre il conduttore potrebbe diventare codirettore di Videonews, con un posto nella prima serata di Canale5, il suo addio alla Rai apre nuovi scenari per quanto riguarda la conduzione di Ore 14, il programma che proprio Infante ha portato al successo – ottenendo ottimi risultati in termini di ascolti – soprattutto nell’ultimo anno.

Ore 14 si è confermato un programma importante per Rai2 sia nella fascia pomeridiana sia nella sua versione serale. Per questo una delle ipotesi più naturali sarebbe quella di salvare lo zoccolo duro del pubblico, puntando su un giornalista già abituato a maneggiare temi di cronaca nera, casi giudiziari e racconto investigativo. Il primo nome circolato è quello di Salvo Sottile, che su Rai3 ha convinto con FarWest dopo avere compiuto il percorso inverso rispetto a Infante, arrivando in Rai dopo una lunga esperienza a Rete4.

Altro nome molto accreditato sarebbe quello di Massimo Giletti: il giornalista è stato al timone de Lo Stato delle Cose su Rai3 e al centro anche di una querelle in merito alla chiusura anticipata del programma, smentita dalla Rai. L’addio di Infante potrebbe aprire nuovi scenari anche per Giletti, che potrebbe accaparrarsi un programma quotidiano e riconfermare una prima serata.

L’ipotesi Serena Bortone (o Tiberio Timperi)

Secondo delle indiscrezioni riportate da Repubblica, ci sarebbe l’ipotesi di trasformare il programma di Rai2, spostando Ore 14 dalla cronaca nera verso un contenitore più leggero e più vicino all’intrattenimento. In questo scenario si è pensato che potesse conquistare la conduzione Tiberio Timperi, già volto della mattina di Rai1, oppure Serena Bortone, che potrebbe tornare al timone di uno show dopo il ruolo da opinionista di Bar Centrale, condotto da Elisa Isoardi. Ma si tratta ancora di congetture, anche perché si arriverebbe a cambiare completamente l’identità del programma, senza considerare la concorrenza interna con La Volta Buona di Caterina Balivo su Rai1.

Altra ipotesi sarebbe quella di affidare la conduzione di Ore 14 a uno dei giornalisti dei telegiornali Rai, promuovendo un volto interno riconoscibile. Tra i profili citati ci sarebbero Alessio Zucchini, già alla guida di Unomattina Estate dal 2013 al 2016, e Francesco Giorgino, ex vicedirettore del Tg1 e oggi direttore editoriale per l’offerta informativa. Circola anche il nome di Gianluca Semprini, che in Rai ha condotto programmi come Storie Italiane, La vita in diretta Estate ed Estate in diretta.