Chi è Luvi, la figlia di Fabrizio De André

Luisa Vittoria De André, detta Luvi, è la secondogenita di uno dei simboli della canzone italiana nel mondo. Nata dalla relazione tra Fabrizio De André e Dori Ghezzi – il cantautore genovese ai tempi era già padre di Cristiano, frutto del suo amore con Enrica Rignon – è venuta al mondo in Sardegna nel 1977.

Cresciuta come il fratello in una famiglia dove la musica era pilastro fondamentale, ha deciso di seguire le orme del padre. Tra le tappe più importanti della sua carriera è possibile ricordare senza dubbio l’esordio del 1996, anno che l’ha vista cantare come corista in Anime Salve, tredicesimo e ultimo album di inediti di De André (che sarebbe venuto a mancare tre anni dopo).

Negli anni successivi, ha continuato a lavorare fianco a fianco con il padre, seguendolo nel tour Mi Innamoravo di Tutto. In questo frangente, è entrata nella storia la sua interpretazione da solista di Geordie, uno dei brani più famosi di Faber.

Luvi De André ha cantato questa canzone anche durante il concerto tenuto dal cantautore genovese il 13 e il 14 febbraio 1998 al Teatro Brancaccio di Roma, performance registrata, pubblicata postuma e considerata l’ultimo tributo alla musica live del poeta de La Canzone di Marinella e di tanti altri capolavori che hanno segnato la storia della musica e della cultura italiana.

Il debutto discografico per Luvi De André è arrivato dopo diversi anni da questi momenti importantissimi. La secondogenita di Faber – che è stata anche corista di un album del fratello pubblicato nel 2001 – ha infatti pubblicato nel 2006 il lavoro discografico Io Non Sono Innocente, al quale ha collaborato anche Claudio Fossati, bravissimo chitarrista nonché figlio del cantautore Ivano. Lui e Luvi De André sono legati da diversi anni e sono genitori di una bambina.

Molto riservata – non è presente su Instagram – la secondogenita di Fabrizio De André ha frequentato, senza completarlo, il Liceo Artistico. Bionda, con una voce d’usignolo e nata in quella terra così tanto amata dal suo indimenticabile padre – teatro, nel 1979, del sequestro raccontato nel brano Hotel Supramonte – Luvi De André è un felice esempio di discrezione, eleganza e soprattutto di amore viscerale per la musica, passione che le scorre nelle vene.