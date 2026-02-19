Ascolti tv del 18 febbraio, Anna Valle si scontra con De André. De Martino schiacciato da Gerry Scotti

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Anna Valle è tornata su Canale 5 mercoledì 18 febbraio con un’ altra puntata di Una nuova vita e si è trovata a competere negli ascolti con Fabrizio De André – Principe libero su Rai 1 con Luca Marinelli nei panni del grande cantautore genovese.

Su Rai 3 è tornato l’appuntamento con Chi l’ha visto? che si è occupato del caso di Liliana Resinovich. Le Olimpiadi invernali sono state protagoniste su Rai 2. Mentre su Rete 4 è andato in onda RealPolitik e su Italia 1 il film Kingsman: Secret Service. Mentre su La7 è tornata La Torre di Babele.

Nell’access prime time la sfida è sempre tra Gerry Scotti che conduce su Canale 5 La Ruota della Fortuna e su Rai 1 Stefano De Martino con Affari Tuoi. Il presentatore dei pacchi è riuscito diverse volte a soffiare il primo posto al suo rivale. Ma Zio Gerry non vuole mollare lo scettro e difende con tutto quello che ha a disposizione il suo primato. Una importante alleata nel fare share è sicuramente Samira Lui che piace tanto al pubblico.

Prima serata, ascolti tv del 18 febbraio: Anna Valle stravince

Su Rai 1 Fabrizio De André – Principe libero incolla al piccolo schermo 1.845.000 spettatori pari al 12.2% di share. Su Canale5 Una Nuova Vita conquista 3.068.000 spettatori con uno share del 22%. Su Rai2 Notti Olimpiche intrattiene 961.000 spettatori pari al 6%.

Su Italia1 Kingsman – Secret Service intrattiene 789.000 spettatori con il 4.8%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.338.000 spettatori (8.7%). Su Rete4 Realpolitik totalizza 449.000 spettatori (3.6%). Su La7 Una Giornata Particolare in replica raggiunge 895.000 spettatori e il 5.4%. Su Tv8 Champions League – Bruges-Atletico Madrid ottiene 460.000 spettatori (2.5%). Sul Nove Little Big Italy raduna 336.000 spettatori con il 2%.

Access Prime Time, dati del 18 febbraio: Gerry Scotti piega De Martino

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.026.000 spettatori (20.1%) e Affari Tuoi arriva a 4.454.000 spettatori (21.9%) dalle 20:49 alle 21:42. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.669.000 – 18.3%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.810.000 spettatori pari al 23.8% dalle 20:49 alle 21:55. Su Rai2 Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 ottiene 1.632.000 spettatori (8%) con il Pattinaggio su Ghiaccio; all’interno Snowboard Slopestyle a 1.407.000 spettatori (6.9%).

Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 977.000 spettatori (4.8%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 911.000 spettatori (4.5%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.418.000 spettatori (7%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 989.000 spettatori e il 4.9% nella prima parte e 812.000 spettatori e il 4% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.346.000 spettatori (6.8%). Su Tv8 Champions League Live arriva a 286.000 spettatori e l’1.4%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 397.000 spettatori con l’1.9%.

Ascolti tv Preserale, dati del 18 febbraio

Su Rai1 L’eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di ottiene 3.294.000 spettatori pari al 22.9%, mentre L’Eredità coinvolge 4.476.000 spettatori pari al 25.7%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.806.000 spettatori (13.8%), mentre Caduta Libera convince 2.420.000 spettatori (15.1%).

Su Rai2 Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 conquista 889.000 spettatori con il 7.6% con lo Snowboard Slopestyle, 1.040.000 spettatori con il 7.8% con l’Hockey su Ghiaccio, 1.255.000 spettatori con il 7.2% con lo Sci Freestyle Salti e 1.406.000 spettatori con il 7% con il Pattinaggio su Ghiaccio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 492.000 spettatori (3.3%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine segna 643.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.105.000 spettatori (11.8%). A seguire Blob segna 884.000 spettatori (4.6%), mentre Via dei Matti n° 0 sigla 724.000 spettatori (3.6%). Su Rete4 10 Minuti interessa 968.000 spettatori (5.7%), mentre La Promessa intrattiene 1.001.000 spettatori (5.2%). Su La7 Ignoto X raduna 237.000 spettatori pari all’1.6%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 283.000 spettatori (1.7%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (349.000 – 2.6%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 727.000 spettatori con il 3.7%.