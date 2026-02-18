Affari Tuoi, partita disastrosa per Benedetta. Gioca il marito e perde: “Chiedo il divorzio”

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Stefano De Martino

La fortuna aveva già deciso, ancora prima che si accendessero le luci dello studio, di voltare le spalle ai protagonisti. È quello che è successo durante la puntata di mercoledì 18 febbraio ad Affari Tuoi, dove la simpatia e la grinta di Benedetta, aspirante lavoratrice molisana e mamma del piccolo Niccolò, non sono bastate a contrastare un destino decisamente beffardo. Accompagnata dal marito Maurizio, la concorrente ha vissuto una partita turbolenta che si è conclusa nel modo più inaspettato (e amaro) possibile.

Affari Tuoi, la partita di Benedetta dal Molise

L’inizio della puntata prometteva bene, almeno sotto il profilo del divertimento che qui non manca mai. Benedetta e Maurizio hanno subito conquistato il pubblico raccontando a Stefano De Martino il loro bizzarro primo incontro. Galeotto fu un bigliettino lasciato da lui sull’auto di lei: “Scusami, ho tamponato la tua macchina, se vuoi essere tamponata anche tu questo è il mio numero”. Tra una risata e l’altra, non è mancato il tocco surreale di Herbert Ballerina, che ha presentato la sua ultima, improbabile invenzione: un asciugapiedi.

Purtroppo, la magia si è interrotta bruscamente non appena è iniziato il gioco. Se il primo pacco aperto conteneva appena un euro, la doccia fredda è arrivata immediatamente dopo: via i 200000 euro, seguiti a ruota dai 30000. Una sequenza sfortunata che ha visto sfumare anche i 50000 e i 15000 euro in pochi minuti.

Il Dottore, fiutando la difficoltà, ha proposto un’offerta di 27.000 euro (uno per ogni puntata di presenza di Benedetta nel parterre), ma la coppia ha deciso di rischiare, sperando nel “mantra” per scovare i pacchi blu. La speranza, però, è durata poco: in un colpo solo se ne sono andati anche i 300000 euro, lasciando Benedetta visibilmente provata. Nonostante le successive offerte al ribasso e il tritacarte entrato in funzione per un assegno da 14000 euro, la concorrente ha voluto onorare la memoria della nonna e di Roberto, il compagno della madre recentemente scomparso, continuando a giocare con il cuore.

Il finale amaro e il “tradimento” di Maurizio

Il vero dramma della partita si è consumato nel finale. Benedetta ha scelto di seguire l’istinto legato ai ricordi, ma la sorte le ha strappato anche i 100000 euro. E in un momento di tensione estrema, è arrivato pure il cambio pacco. Benedetta ha scelto il numero legato alla nascita del figlio, ignorando il suggerimento del marito che voleva la data del loro matrimonio. La beffa? Nel pacco originale che avevano tra le mani c’erano ben 75000 euro.

Senza più grandi cifre nel tabellone, la coppia ha tentato l’ultima spiaggia: la Regione Fortunata. Qui, Maurizio ha preso in mano le redini del gioco, citando un misterioso sconosciuto incontrato al bar che gli aveva suggerito le Marche. Benedetta si è fidata, lasciando scegliere a lui anche la seconda opzione. Mentre lei propendeva per la Sicilia, Maurizio ha puntato con decisione sull’Emilia Romagna.

Il verdetto è stato implacabile: nessuna delle due Regioni era quella corretta, condannando Benedetta a tornare a casa a mani vuote dopo una partita estenuante. “Chiederò il divorzio”, ha concluso scherzosamente, chiudendo una partita decisamente sfavorevole ma che – probabilmente – ricorderà per sempre.