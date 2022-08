Lutto a “Un posto al sole”, addio a Carmen Scivittaro. Il dolore di Alberto Rossi

L’attrice Carmen Scivittaro, che per oltre vent’anni ha ricoperto il ruolo di Teresa nella soap opera di successo di Rai3 Un posto al sole, si è spenta all’età di 77 anni. Su Instagram ne ha dato l’annuncio il collega Alberto Rossi, che ha lavorato al suo fianco per ben 25 anni: l’attore ha raccontato gli ultimi avvenimenti con le lacrime agli occhi nelle sue storie, e le ha dedicato un ultimo saluto attraverso un post.

Addio a Carmen Scivittaro: le parole di Alberto Rossi

È morta a 77 anni l’attrice Carmen Scivittaro, conosciuta principalmente per il suo ruolo di oltre vent’anni nella soap opera Un posto al sole, in cui ha interpretato Teresa Diacono.

L’attore e collega Alberto Rossi è stato il primo a comunicare sui social quanto accaduto, attraverso alcune storie sul suo profilo Instagram in cui ha cercato di raccontare gli ultimi avvenimenti, nonostante la difficoltà data dalle lacrime che non è riuscito a trattenere per il forte dolore causato dalla perdita di un’amica, prima ancora che di una collega.

“Purtroppo è successo l’inevitabile, una notizia che non avremmo mai voluto avere. Sapevate che Carmen non era con noi da molto tempo, prima per motivi di salute di suo fratello e poi di salute suoi. Era un po’ che non la sentivamo perché non voleva che la contattassimo, ed è arrivata questa notizia. Venticinque anni insieme, il camerino accanto. Una grande artista, una grande professionista”, queste le parole pronunciate con grande commozione dall’attore che interpreta Michele Saviani, genero di Teresa.

Carmen Scivittaro, l’amore dei colleghi e del pubblico

Quando si interpreta lo stesso personaggio per così tanti anni e lo si fa bene, così come è successo a Carmen Scivittaro con la sua Teresa, l’affetto del pubblico è inevitabile. Teresa è riuscita a entrare nelle case degli italiani per oltre vent’anni, con il suo sorriso sempre dolce e con la sua ironia: un personaggio leggero, ma sempre saggio e pronto a dare consigli a chiunque.

L’attrice, nonostante sia conosciuta principalmente per il suo personaggio su Rai 3, è stata una drammaturga e ha recitato in opere teatrali, tra cui Mestiere di padre di Raffaele Viviani e La gatta Cenerentola di Roberto De Simone. Da tempo non era più presente nel cast per motivi di salute. Tutti, però, speravano che la sua assenza potesse non essere definitiva, soprattutto i fan più affezionati, che hanno riso e pianto con lei dal 1998 al 2018.

Tra i suoi colleghi sicuramente il dolore è grandissimo. Alberto Rossi, che ha girato moltissime scene con l’attrice, le ha dedicato un post in cui si legge: “Ora sarà VERAMENTE tutto diverso, tutto”; anche Ilenia Lazzarin, che in Un posto al sole interpreta Viola Bruni, ha condiviso nelle sue storie la notizia, scrivendo: “Che dolore grande. Buon viaggio“.

E ancora Nina Soldano, la temibile Marina Giordano di Un posto al sole, che ha semplicemente scritto il suo nome unendolo alle note di Ennio Morricone. Basta poco per capire quanto Carmen Scivittaro abbia lasciato nel cuore di chi ha lavorato con lei, oltre al grande dispiacere di aver perso un’amica e una collega.