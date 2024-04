Nina Soldano parla per la prima volta di quando perse il suo bambino da giovanissima, ai tempi degli esordi in TV con il programma Indietro Tutta

Nina Soldano è uno dei volti più amati di Un Posto al Sole, tornata nella celeberrima soap opera di Rai 3 dopo qualche anno di assenza. Il pubblico ne è stato immediatamente entusiasta, ovviamente: la sua Marina Giordano è una donna intrigante, che sa essere perfida (quando vuole) e senza scrupoli. Distante anni luce dalla vera Nina Soldano, l’attrice per la prima volta ha raccontato un episodio molto privato della sua vita quando, da giovanissima, ha perso il bambino che portava in grembo. “Un grande dolore, lo dico oggi per la prima volta”, ha detto ai microfoni di Monica Setta in Storie di Donne al Bivio.

Nina Soldano parla per la prima volta dell’aborto

Spesso si ritiene quasi scontato che i volti noti dello spettacolo debbano raccontare i propri fatti privati. È pur vero che in molti (forse troppi) ormai ci propongono una cronaca iper dettagliata della propria vita sui social, talvolta in cerca di una visibilità che altrimenti non avrebbero, ma restano ancora dei barlumi di speranza. Persone, chiamiamole genericamente VIP, che tengono ancora a preservare una certa intimità e che raramente rilasciano interviste o dichiarazioni di un certo tipo.

Nina Soldano è certamente una di queste, attrice arcinota al pubblico che segue da decenni con grande affetto la soap opera Un Posto al Sole che lei, nello specifico, ha abbandonato per qualche tempo. Il suo ritorno è stato più che gradito dai telespettatori e la sua Marina Giordano è tornata alla carica, dando quel valore aggiunto alla storia di cui si sentiva la mancanza. Nina Soldano ha una lunga carriera alle spalle, che risale a quell’Indietro Tutta di Renzo Arbore diventato tra i programmi cult più iconici della televisione italiana.

Per la prima volta la Soldano ha richiamato alla mente quel periodo, raccontando uno dei più grandi dolori della sua vita: “Lo dico oggi per la prima volta – ha ammesso ai microfoni di Monica Setta nel talk Storie di Donne al Bivio, in onda sabato 20 aprile -, tutti sanno che non ho mai avuto figli, ma in realtà quando ero a Indietro Tutta con Renzo Arbore, giovanissima e agli esordi, ero incinta. Persi il mio bimbo spontaneamente e poi non sono più rimasta incinta. È stato un grande dolore nella mia vita, di cui non ho mai parlato, forse per non riacuire, a distanza di anni, quella sofferenza”.

Nina Soldano e l’amore per il marito Teo Bordagni

Non è semplice raccontare il dolore perché, come giustamente ha spiegato l’attrice, ci sono ferite che non si rimarginano mai del tutto e stuzzicarle, anche a distanza di tanto tempo, le porta a sanguinare. La Soldano ha detto di aver “quasi rimosso il desiderio di maternità” per lunghi anni, fino all’incontro con l’uomo che avrebbe occupato un posto speciale nel suo cuore, e che lo occupa tuttora.

Fonte: IPA

L‘incontro con Teo Bordagni è avvenuto nel 2010, con un primo approccio “virtuale” tramite Facebook: “Amici comuni, la richiesta di amicizia, una chat tira l’altra, poi il primo appuntamento, dato prudentemente a Napoli, città in cui io mi sentivo protetta da brutte sorprese”, ha raccontato. Poi il primo bacio romantico – “Un classico, sul lungomare” – al quale hanno fatto seguito tanti momenti che hanno consentito alla coppia di cementare il rapporto.

Un amore culminato nelle nozze, celebrate a New York cinque anni dopo il primo incontro, nel 2016. A voler trovare un unico neo in questo rapporto, c’è ancora la mancata maternità. Era troppo tardi ormai per avere dei figli e Nina Soldano si è arresa al fatto di non poter più restare incinta: “Ma sentimento per mio marito è fortissimo e mi ripaga di tutti i rimpianti”, ha aggiunto.