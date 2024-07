Nina Senicar mamma bis: l’annuncio più dolce su Instagram

Fonte: IPA Mamme e papà VIP del 2024

Fiocco rosa per Nina Senicar e il marito Jay Ellis: la showgirl e l’attore americano hanno accolto la loro seconda figlia, Noa Gray, nata lo scorso 11 luglio. L’annuncio è arrivato su Instagram dall’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, che ha condiviso un’immagine dolcissima sul suo profilo.

Nina Senicar di nuovo mamma: è nata Noa Gray

“Wow, abbiamo un altro figlio. Noa Gray Ellis, 11 luglio 2024”: con queste parole Nina Senicar ha annunciato l’arrivo della sua secondogenita, frutto dell’amore con il marito Jay Ellis. L’annuncio è arrivato dal profilo Instagram della showgirl, che ha condiviso con i suoi follower uno scatto dolcissimo, che immortala i piedini della nuova arrivata, circondata dalle mani della famiglia al completo.



L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi è già mamma di Nora Grace , nata l’8 novembre del 2019. “Sono nuovamente incinta. Ormai non posso più nasconderlo, perché si vede, così ho deciso di dirlo – aveva svelato a Verissimo -. Con la prima gravidanza ho tenuto il segreto per otto mesi e mi è andata bene. Stavolta però si vede prima e non si può nascondere”.

Ospite del salotto di Silvia Toffanin, l’ex modella aveva rivelato che la piccola sarebbe venuta al mondo a metà luglio, e non era riuscita a trattenere l’emozione: “Sono felice”, aveva ammesso.

L’amore con l’attore Jay Ellis

Nina Senicar e Jay Ellis hanno sempre vissuto la loro storia d’amore lontana dai riflettori: la showgirl e l’attore si sono conosciuti nel 2015 e da allora non si sono più lasciati. All’inizio sono riusciti a tenere nascosta la relazione, ma dopo circa due anni hanno cominciato a mostrarsi in pubblico insieme.

L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi e la star di Hollywood sono diventati genitori per la prima volta nel 2019: “È proprio così: le nostre vite hanno assunto un significato completamente nuovo. Benvenuta Nora Grace Ellis”.

I due poi si sono giurati amore eterno il 9 luglio del 2022 in Toscana, sebbene da tanti anni vivano stabilmente a Los Angeles. I due avevano tenuto inizialmente le nozze segrete per celebrare il loro amore in compagnia di amici e familiari nel più stretto riserbo, in una location davvero magica, immersa nella natura, dopo aver rimandato più volte a causa dei blocchi e ritardi alla cerimonia causati dalla pandemia.

Sempre a Verissimo, la showgirl serba aveva riservato parole al miele per l’attore, arrivato nella sua vita quando non cercava più l’amore: “Mio marito è la mia persona. Un uomo serio, sempre molto calmo, una persona che c’è sempre, che mi dà una stabilità enorme. Lo amo alla follia, mi reputo molto, molto fortunata di averlo trovato. Non lo cercavo. Quando l’ho conosciuto ero single, felice e concentrata sulla mia carriera”.