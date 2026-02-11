Chi è Filippo Maria Bruni, il futuro marito di Nathaly Caldonazzo

IPA Chi è il futuro marito di Nathaly Caldonazzo

L’avevamo vista raggiante a Verissimo dove, intervistata da Silvia Toffanin, aveva annunciato con grande gioia le nozze con il nuovo compagno. Adesso non solo c’è la data, ma sappiamo qualcosa in più sul futuro sposo. Come riporta Chi, Nathaly Caldonazzo si sposa il prossimo 25 maggio e il fortunato è Filippo Maria Bruni. Il coronamento di un amore intenso e sereno, dopo anni di dolori e delusioni.

Svelata l’identità del futuro marito

Nel corso dell’ospitata a Verissimo, lo scorso ottobre, Nathaly Caldonazzo si era limitata a rivelare il nome di battesimo del suo promesso sposo. Filippo, senza cognome o altre informazioni sulla sua identità.

Grazie alla “soffiata” di Giuseppe Candela su Chi, adesso sappiamo qualcosa in più. Dalle pubblicazioni di matrimonio affisse al Comune di Roma, sappiamo che la splendida Nathaly sposerà Filippo Maria Bruno, nato nel 1972 (quindi più giovane di lei di tre anni) nella Capitale.

Un nome ancora senza volto, lontano dal mondo dello spettacolo, tanto familiare invece alla showgirl. L’unico momento si è (quasi) rivelato al pubblico risale al maggio 2025 quando, approfittando della sua presenza nello studio de La Volta Buona, la conduttrice Caterina Balivo aveva provato a convincerlo a mostrarsi alle telecamere, senza successo.

Come si sono conosciuti?

Nathaly Caldonazzo sta mantenendo un certo riserbo sulle sue nozze e sul futuro marito, ma chi ha seguito l’intervista rilasciata a Silvia Toffanin ricorderà la grande gioia con cui ne ha parlato, seppur senza sbilanciarsi troppo.

In quell’occasione la showgirl aveva raccontato come ha conosciuto il compagno, grazie alla sorella che le aveva fatto da Cupido, e come quell’incontro fosse arrivato in un momento di profonda disillusione. Dopo tanti dolori e relazioni finite nel peggiore dei modi, è logico iniziare a credere che l’amore sia solo un’illusione e che non tornerà.

Ma la vita può sorprendere e la storia di Nathaly ne è la dimostrazione: “Avevo smesso di credere nell’amore – aveva raccontato – e invece poi è arrivato lui”. Dopo pochi mesi, poi, è arrivata la proposta: “Lui mi ha chiesto subito di sposarlo, ma ho preferito aspettare – aveva rivelato, spiegando di avere molto in comune e di avere entrambi sofferto molto in passato -. Veniamo tutti e due da due vite travagliate, di solitudine e sofferenza entrambi abbiamo pensato di morire. Vedi la morte come la soluzione a tutto, ma ovviamente so che oggi non è così. Vedo me e Filippo come due guerrieri che si sono ritrovati in tarda età. Lui abbraccia le mie fragilità”.

La coppia è nel pieno dei preparativi, ma resta top secret la location delle nozze. Sempre da Verissimo, però, sappiamo che la Caldonazzo ha deciso di farsi accompagnare all’altare dalle due persone più importanti della sua vita: “Per una prima parte sarà mia madre [Leontine Snell, ndr] ad accompagnarmi, poi subentrerà mia figlia Mia [Sangiuliano, ndr] che mi cederà a lui all’altare”.