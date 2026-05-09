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Ad aprire la puntata di Verissimo di sabato 9 maggio è la showgirl Nathaly Caldonazzo, che torna sul piccolo schermo dopo anni molto difficili. Caldonazzo è stata vittima di un incidente stradale che le ha causato una parziale invalidità e, in seguito, ha affrontato un periodo psicologicamente buio. A ridonarle il sorriso, svela nel talk show di Canale 5, è stato Filippo Maria Bruni, l’uomo che è da poco diventato suo marito.

Nathaly Caldonazzo: “Ho avuto pensieri estremi”

Nel 2018 Nathaly Caldonazzo è stata vittima di un grave incidente stradale. Mentre viaggiava a bordo del proprio scooter è stata colpita da un’auto e le conseguenze continuano ancora adesso. “Sono claudicante, non posso più fare musical né posare in costume da bagno”. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, la showgirl ha raccontato dello sconforto seguito all’incidente: “Mi sentivo inutile, non lavoravo da due anni, ero sola con una figlia. Avevo paura di non riuscire a farcela. Di non essere una mamma degna”.

In quel periodo, Caldonazzo confessa di essere stata attraversata “da pensieri estremi”. Non era più sé stessa: “Era difficile svegliarsi con leggerezza, con il sorriso. Con quella che è la mia indole, io di solito mi sveglio cantando e ballando. Si era spenta la mia luce interiore”. A riportare la luce nella sua vita è stato Filippo Maria Bruni, che lo scorso 24 aprile è diventato suo marito. Il loro è stato un incontro salvifico, “veniamo da due vite complicate. Anche lui, proprio nello stesso periodo, ha avuto pensieri brutti”.

Ma quei pensieri cupi sono ormai un lontano ricordo. “Insieme ci siamo presi per mano. Adesso regna l’allegria e la gioia. Lui mi ha trasmesso ottimismo, crede in me”. Oggi Nathaly non ha più paura del futuro: “Vivo alla giornata, non mi faccio troppe domande sul domani. Mi concentro sull’oggi, perché oggi sto bene”.

A Verissimo il racconto del “matrimonio perfetto”

Nella puntata di sabato 9 maggio di Verissimo, Nathaly Caldonazzo ha svelato le immagini del suo “grasso grosso matrimonio pugliese”, rimasto segreto fino ad oggi. “Non vedevo l’ora di sposarmi” afferma a Silvia Toffanin, e il giorno del sì è stato esattamente come lo aveva sognato: “Allegro, dinamico, la parola d’ordine è stata entusiamo. È stata una festa bellissima”.

Accanto a lei, le persone più importanti. Ad accompagnarla verso l’altare la mamma Leontine e la figlia Mia, “che mi ha consegnata nella mani di Filippo”. Mentre “Filippo piangeva”, travolto dall’emozione, la sposa è stata regista della grande festa pugliese, “una festa bellissima, un matrimonio con i fiocchi”. E l’impegno si è fatto sentire a danze finite: “Dopo ho dormito per 3 giorni di fila, ero distrutta, ma ne è valsa la pena”.

Il grande amore con Filippo Maria Bruni

Per Nathaly Caldonazzo, Filippo Maria Bruni rappresenta l’amore della maturità. Prima di conoscerlo – anzi, di riconoscerlo, perché la prima volta si incontrarono già 25 anni fa – “ero stanca dell’amore, di ripetere sempre gli stessi copioni, le stesse dinamiche. Avevo mollato la nave”. Non credeva possibile una nuova storia, non così intensa, eppure è arrivata.

La showgirl appare radiosa e innamorata come non mai: “Ho incontrato un’anima uguale alla mia, che mi capisce, mi ha preso per mano e adesso camminiamo assieme. E questa è la cosa più bella. È un amore che viviamo con serenità, perché è così che deve essere l’amore, sereno”.