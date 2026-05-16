Cannes 2026, ospiti e programma della quinta giornata: arrivano Scarlett Johansson e Javier Bardem

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Scarlett Johansson

La giornata del 16 maggio si annuncia come una tra le più ricche nella programmazione del Festival di Cannes 2026: sulla Croisette arrivano infatti tre grandi film in concorso ma, soprattutto, si attendono i due divi di Hollywood Scarlett Johansson e Javier Bardem.

Cannes 2026, il programma della quinta giornata

Dopo l’exploit della giornata di ieri, con la Palma d’Oro a John Travolta, il Festival di Cannes si appresta a regalare ancora appuntamenti indimenticabili ai cinefili di tutto in mondo. In concorso, infatti, ci sono tre tra le pellicole più attesa della selezione ufficiale.

La prima è Sheep in the Box di Koreeda Hirokazu, pellicola giapponese che segue le vicende di una coppia devastata dalla perdita del figlio. Per superare il lutto, i due accolgono nella propria casa un umanoide all’avanguardia, allevandolo e crescendolo come se fosse il loro bambino. Sarà proiettato anche El ser querido (The Beloved) di Rodrigo Sorogoyen: il film parla del complesso rapporto tra un affermato regista, Esteban, e sua figlia Emilia, attrice di scarso successo.

A concludere la triade, c’è la produzione hollywoodiana Paper Tiger di James Gray, un appassionante crime-drama sul sogno americano di due fratelli che resteranno tuttavia invischiati in un pericoloso schema della mafia russa. Proseguiranno come di consueto anche le proiezioni per la sezione Un Certain Regard con Mémoire de fille (A Girl’s Story) di Judith Godrèche e Siempre soy tu animal materno (Forever Your Maternal Animal) di Valentina Maurel.

Infine, anche un po’ di cinema italiano in un’edizione che non vede rappresentanti del Belpaese in gara: per la selezione Cannes Classics, sarà presentata la versione restaurata de La Ciociara di Vittorio De Sica, un capolavoro che valse a Sophia Loren l’Oscar come Miglior Attrice protagonista.

Cannes 2026, gli ospiti del 16 maggio

Sulla Croisette del Festival di Cannes 2026 i riflettori sono puntati sui protagonisti del film in gara Paper Tiger,di James Gray: per presentare la pellicola, infatti, arriveranno Scarlett Johansson, Adam Driver e Miles Teller. L’attrice statunitense, considerata tra le più talentuose della sua generazione, regalerà spettacolo anche sul red carpet, avendo sfoggiato nel corso degli anni outfit entrati di diritto nell’Olimpo della moda.

Javier Bardem è invece protagonista di El ser querido (The Beloved) di Rodrigo Sorogoyen: l’attore spagnolo potrebbe sfilare sul tappeto rosso in compagnia di Penelope Cruz, con la quale è sposato da ben 16 anni.

Non mancheranno, ovviamente, i membri della giuria della Selezione Ufficiale, che già negli scorsi giorni hanno conquistato i flash dei fotografi rubando, in alcuni casi, la scena ai protagonisti delle pellicole in gara. Parliamo in particolare di Demi Moore, apprezzatissima sul red carpet con i suoi abiti colorati ed eleganti, ma anche dell’attrice etiope Ruth Negga.

Sfileranno come di consueto Stellan Skarskgard, Chloé Zhao e il Presidente della Giuria Park Chan-wook. Attesa anche la partecipazione di Leonardo Maria Del Vecchio, che figura tra i produttori della già citata pellicola Paper Tiger. Lecito attendersi, infine, anche la presenza di top model come Cara Delevingne e Barbara Palvin, che proprio sulla Croisette ha annunciato la sua prima gravidanza.