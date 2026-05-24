Penelope Cruz vera regina di Cannes 2026, abiti da sogno e la paura dell’aneurisma sul set

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Penelope Cruz

Penelope Cruz è una delle attrici più amate, protagonista di pellicole indimenticabili come Vicky, Cristina, Barcelona dove è scoccata la scintilla con il suo compagno Javier Bardem, sposato poi alle Bahamas nel 2010: una grande storia d’amore che fa sognare Hollywood e non solo, coronata dalla nascita dei loro due figli, Leo e Luna.

L’attrice è stata anche una delle grandi protagoniste del Festival di Cannes 2026, dove ha conquistato fotografi e pubblico con la sua eleganza impeccabile. Penelope è arrivata sulla Croisette per presentare La Bola Negra, il nuovo film diretto dal duo Javier Calvo e Javier Ambrossi, tra i titoli più attesi della manifestazione, in cui la spagnola interpreta una donna intensa e tormentata, al centro di una storia carica di emozioni, musica e relazioni umane complesse. La vita dell’attrice però ha subito anche degli scossoni inaspettati come quando, proprio sul set, un medico le disse che poteva avere un aneurisma.

Penelope Cruz, eleganza senza tempo sul red carpet di Cannes

Nata a Madrid nel 1974, Penelope Cruz ha iniziato giovanissima studiando danza classica prima di avvicinarsi alla recitazione. Il successo è arrivato negli anni Novanta grazie al cinema spagnolo e all’incontro artistico con Pedro Almodóvar che la trasforma in una vera musa del grande schermo. Nel corso della sua carriera ha lavorato con alcuni dei registi più importanti di Hollywood, conquistando anche un Premio Oscar proprio per la fortunata pellicola Vicky Cristina Barcelona, dove ha recitato al fianco di Javier Bardem e Scarlett Johansson.

Anche al Festival di Cannes 2026 l’attrice ha confermato il suo status di icona di stile internazionale e sul red carpet ha incantato tutti con una serie di look sofisticati e femminili, tra abiti couture dai dettagli luminosi, silhouette eleganti e richiami glamour old Hollywood. Ogni apparizione sulla Croisette ha attirato l’attenzione di fotografi e fashion addicted, trasformandola ancora una volta in una delle star più ammirate del Festival.

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Dall’abito bianco e nero impreziosito da ricami-piuma fino alle creazioni più romantiche e delicate indossate durante i photocall ufficiali, Penelope ha confermato ancora una volta il suo status di icona glamour internazionale. Dietro il sorriso e il fascino mostrati a Cannes, però, si nascondeva anche un momento molto delicato che l’attrice ha deciso di raccontare pubblicamente: la paura della malattia.

Penelope Cruz e la paura per l’aneurisma cerebrale

Penelope Cruz ha scelto proprio il Festival di Cannes per raccontare uno dei momenti più spaventosi della sua vita: l’attrice spagnola ha confessato in una lunga intervista al Corriere della Sera di aver temuto davvero di morire durante le riprese della pellicola La Bola Negra, dopo una telefonata ricevuta dal suo medico che le parlava di un possibile aneurisma cerebrale.

La notizia è arrivata mentre l’attrice si trovava sul set, pronta a girare una scena particolarmente intensa tra musica, canto e centinaia di comparse: il medico le aveva telefonato spiegandole che alcuni esami avevano evidenziato qualcosa di preoccupante e che sarebbero stati necessari ulteriori controlli. L’attrice ha raccontato di aver iniziato a piangere immediatamente, cercando però di mantenere il controllo e non lasciarsi travolgere dal panico.

Nonostante la paura, la Cruz ha deciso di continuare a lavorare e affrontare comunque quella lunga scena sul set. Solo il giorno successivo avrebbe confidato il suo stato d’animo alla troupe e ai registi del film, Javier Calvo e Javier Ambrossi, che si sarebbero subito mostrati pronti a fermare le riprese pur di proteggerla. Alla fine, dopo nuovi accertamenti, è arrivato il sollievo: si trattava di un falso allarme.

Il racconto dell’attrice ha colpito profondamente il pubblico di Cannes, anche perché Penelope ha parlato di quella paura con grande sincerità, spiegando come in quei momenti abbia sentito tutta la fragilità della vita. Accanto a lei, però, c’erano il cinema, il cast e le persone che ama, elementi che le hanno dato la forza di andare avanti.