Chi è Benedetta Fumi Cambi Gado, l’ex moglie di Giuseppe Lanza di Scalea

editato in: da

Un grande amore principesco, è quello che Benedetta Fumi Cambi Gado ha vissuto assieme a Giuseppe Lanza di Scalea, che si è spento nell’ottobre 2020 all’età di 74 anni. Ma chi è la donna che ha condiviso tanti anni della sua vita accanto al nobiluomo palermitano?

Classe 1955, Benedetta è nata a Siena, in Toscana, ed è qui che ha vissuto per lungo tempo, fin quando non ha incontrato l’uomo che le ha cambiato la vita. Stiamo parlando di Giuseppe Lanza di Scalea, discendente della nobile famiglia Florio: figlio di Arabella Salviati, ha posseduto sino alla sua morte il titolo di Principe, ed è stato senza alcun dubbio uno degli ultimi nobiluomini di Palermo.

Nipote di quel Giuseppe Lanza di Scalea che fu sindaco palermitano per ben tre volte, nonché uno dei più importanti politici locali del suo tempo, ha avuto una vita piuttosto movimentata. Ha lasciato la Sicilia quando era ancora molto giovane, per volare alla volta di Milano e godere della sua atmosfera cosmopolita. Tuttavia, dopo aver studiato a lungo ed essersi laureato nel capoluogo lombardo, Giuseppe ha deciso di cambiare ancora a favore di Roma, la città eterna.

Sempre timoroso del sopravvenire di una noia che lo avrebbe portato a non avere più stimoli nei confronti della vita, si è dedicato qui ad una nuova avventura, fondando una società di distribuzione cinematografica. Nella capitale, Giuseppe Lanza di Scalea ha avuto modo di dare sfogo alla sua passione per l’arte e per la cultura, due grandi amori che l’hanno accomunato a Benedetta Fumi Cambi Gado.

Ed è forse proprio a Roma, dove la donna ha studiato Psicologia, che i due si sono incontrati. Benedetta, che del suo amore per l’arte e la fotografia ha fatto un vero e proprio mestiere, ha vissuto una storia intensa con Giuseppe Lanza di Scalea, dalla quale è nata la figlia Giulia. Il loro matrimonio si è consumato in un travolgente idillio d’amore, che però ha trovato la sua amara conclusione. Nonostante l’addio da Benedetta, il Principe ha sempre mantenuto uno splendido rapporto con la figlia: “Sono molto contento di come sta crescendo, dei valori che porta con sé e del nostro rapporto confidenziale” – aveva rivelato in un’intervista a La Repubblica.

Giuseppe è infine tornato nella sua terra natale, dove è rimasto sino al giorno della sua morte. Si è spento all’età di 74 anni, circondato dall’affetto dei suoi cari: da tempo aveva una relazione con la giornalista Ilaria Grillini, volto noto de La Vita in Diretta, che gli è rimasta accanto sino ai suoi ultimi giorni. Nelle ore seguenti la triste notizia, Alba Parietti ha scritto un lungo post commovente dedicato a Giuseppe Lanza di Scalea, con il quale aveva avuto una storia d’amore molti anni fa.