Chi è Matilde Caressa, la figlia di Benedetta Parodi

Matilde Caressa è la figlia di Benedetta Parodi e di Fabio Caressa, aspirante cantante e scrittrice, appassionata di moda

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Matilde Caressa

Una grande passione per la musica e il sogno di diventare famosa: Matilde Caressa è la figlia di Benedetta Parodi e Fabio Caressa. Conduttrice tv e food writer la madre, telecronista sportivo il padre, Matilde è sempre stata a contatto con il mondo della tv e dello spettacolo, grazie anche allo splendido rapporto con zia Cristina Parodi.

I figli di Benedetta Parodi

Matilde è la primogenita di Benedetta Parodi, nata nel 2002. La presentatrice tv ha altri due figli, frutto dell’amore per Fabio Caressa: Eleonora, arrivata nel 2004, e Diego, classe 2009. “Fabio è un padre un po’ all’antica – ha raccontato la Parodi, che con i figli ha costruito un ottimo rapporto -. Su certe cose fa il simpatico, ma guai a chiamarlo “amico”. E per me non è molto diverso, non ho mai ritenuto di dover essere amica dei miei figli”.

La carriera e il rapporto con i genitori

Matilde Caressa ha una grande passione per la musica, proprio per questo dopo il diploma ha deciso di iniziare un percorso per diventare una cantante professionista. Una scelta fatta anche grazie al grande supporto dei genitori che da sempre sono al suo fianco per sostenerla e aiutarla nel costruire un futuro nel mondo dello spettacolo. “Credono molto in me e, a volte, quando non lo faccio io, mi spingono a loro a farlo”, ha rivelato.

Oltre alla mamma, Matilde è legatissima alla sorella Eleonora. “Lei è la mia migliore amica – ha svelato -. Sono fortunata ad avere due genitori stupendi che mi amano tantissimo. Quando sei piccola, mentre cerchi di formarti la tua identità, essere figlia di può risultare difficile, possono darti fastidio i pregiudizi. Crescendo è una cosa che invece impari ad accettare e apprezzare, perché vieni riconosciuta figlia di due belle persone”.

Sin da piccola Matilde – Maty come la chiamano in famiglia – ha iniziato a cantare e a scrivere testi. “Sono abituata a questo mondo avendolo visto sempre da vicino grazie ai miei genitori – ha raccontato -. Se e quando diventerà una cantate famosa, ne conoscerò già le logiche. Non ci sono svantaggi, ora so chi è Matilde oltre ad essere la figlia di Benedetta Prodi e Fabio Caressa”.

Fra le passioni di Matilde c’è anche la scrittura. La giovane ha infatti lasciato Milano per trasferirsi a Torino e seguire un corso di scrittura presso la Scuola Holden. Una scelta fatta per inseguire il sogno di diventare una scrittrice.

“Mi è sempre piaciuto scrivere, ma all’inizio scrivevo solo canzoni – ha rivelato -, un formato che alla lunga mi stava stretto, lo sentivo limitante. Alla fine sono arrivata alla Holden: è il posto perfetto per me”.

Il trasferimento non è stato semplice, ma dopo un periodo complicato Matilde è riuscita ad ambientarsi alla perfezione: “Sono venuta perché il master che volevo fare c’è solo qui. All’inizio non ero felice. Da piccola ero stata in gita alle medie e non mi era piaciuta per niente: avevo 14 anni, pioveva, e probabilmente pensavo più ad altro che alla città”, ha spiegato.

Matilde Caressa su Instagram

Su Instagram, Matilde Caressa racconta le sue giornate fatte di studio, ma anche di uscite con gli amici e di cene in famiglia. Come mamma Benedetta, Matilde è bravissima a cucinare, ma più di tutto adora cantare e scrivere. Nel suo feed si contano numerosi video in cui si esibisce in locali oppure durante le feste, mostrando un enorme talento. Non mancano scatti che testimoniano il suo stile e l’amore per la moda. Per i suoi look ha raccontato di ispirarsi alla youtuber Emma Chamberlain e alla cantautrice Olivia Rodrigo.

“Scrivo i testi nelle note del mio telefono – ha rivelato la figlia di Benedetta Parodi -. Ho 700 mila note e 800 memo vocali. Scrivo quello che vivo. Lo trovo liberatorio. Ho anche un diario segreto e poi amo leggere. Scrivere unisce la mia passione per la letteratura e la musica, i miei due grandi amori”.