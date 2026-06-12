Pressione, come comportarsi in estate: tutti i consigli per la donna

Con il caldo e l’umidità alle stelle, si sa, anche la pressione arteriosa può avere modificazioni. In qualche caso, per chi soffre di ipertensione, occorre mettere a punto le cure con il medico, per limitare i rischi.
In altre circostanze, se l’ipotensione avanza, si possono avere capogiri, sensazione di debolezza e svenimenti. Come bisogna comportarsi per non correre rischi? Ecco le indicazioni di Giovanna Geraci, Vicepresidente dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO) e direttrice della Cardiologia all’Ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani.