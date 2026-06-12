Pressione, come comportarsi in estate: tutti i consigli per la donna

Giovanna Geraci ci spiega la relazione tra pressione e temperature elevate e come comportarci per evitare rischi col caldo

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Federico Mereta

Giornalista Scientifico

Laureato in medicina e Chirurgia ha da subito abbracciato la sfida della divulgazione scientifica: raccontare la scienza e la salute è la sua passione. Ha collaborato e ancora scrive per diverse testate, on e offline.

Con il caldo e l’umidità alle stelle, si sa, anche la pressione arteriosa può avere modificazioni. In qualche caso, per chi soffre di ipertensione, occorre mettere a punto le cure con il medico, per limitare i rischi.

In altre circostanze, se l’ipotensione avanza,  si possono avere capogiri, sensazione di debolezza e svenimenti. Come bisogna comportarsi per non correre rischi? Ecco le indicazioni di Giovanna Geraci, Vicepresidente dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO) e direttrice della Cardiologia all’Ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani.

Le indicazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a scopo informativo e divulgativo e non intendono in alcun modo sostituire la consulenza medica con figure professionali specializzate. Si raccomanda quindi di rivolgersi al proprio medico curante prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione riportata e/o per la prescrizione di terapie personalizzate.

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