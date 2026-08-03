Charlotte Casiraghi compie 40 anni, i 10 look più belli del 2026
Quarant'anni il 3 agosto e lo scettro di icona fashion assoluta: Charlotte Casiraghi festeggia il traguardo più atteso con la pubblicazione di La fêlure, la crepa, il suo primo libro, proprio nel corso del 2026 e confermandosi la regina indiscussa dell'effortless chic. Capace di unire l'eredità hollywoodiana di nonna Grace Kelly alla spregiudicatezza parigina, l'abbiamo vista dominare gli ultimi dodici mesi con scelte di stile uniche: dai jeans in prima fila da Chanel, all'Haute Couture Fall/Winter 2026/2027 fashion week, fino ai look preppy a bordo campo, scopriamo insieme i suoi 10 outfit più indimenticabili dell'anno.