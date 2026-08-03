Charlotte Casiraghi compie 40 anni, i 10 look più belli del 2026

Pubblicato: 3 Agosto 2026 14:12

Quarant'anni il 3 agosto e lo scettro di icona fashion assoluta: Charlotte Casiraghi festeggia il traguardo più atteso con la pubblicazione di La fêlure, la crepa, il suo primo libro, proprio nel corso del 2026 e confermandosi la regina indiscussa dell'effortless chic. Capace di unire l'eredità hollywoodiana di nonna Grace Kelly alla spregiudicatezza parigina, l'abbiamo vista dominare gli ultimi dodici mesi con scelte di stile uniche: dai jeans in prima fila da Chanel, all'Haute Couture Fall/Winter 2026/2027 fashion week, fino ai look preppy a bordo campo, scopriamo insieme i suoi 10 outfit più indimenticabili dell'anno.
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Foto di Sara Iaccino

Sara Iaccino

Beauty e Fashion Editor

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.