Charlotte Casiraghi seduce Parigi, faccia a faccia sfiorato col suo ex Dimitri Rassam

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Charlotte Casiraghi

Charlotte Casiraghi ha lasciato tutti senza fiato alla cerimonia di premiazione del cerimonia di premiazione del Longines Paris Eiffel Jumping e ha rischiato un pericoloso faccia a faccia con l’ex marito Dimitri Rassam, ospite vip dell’evento.

Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam, pericolo sfiorato

Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam si sono quasi incrociati in uno dei luoghi più romantici del mondo, Parigi, sotto la Torre Eiffel, al tramonto. Ma la coppia, o meglio l’ex coppia, non aveva la minima intenzione di riavvicinarsi. Anzi, Charlotte e Dimitri non si sono cercati, non hanno voluto scambiarsi nemmeno un cenno di saluto.

Della loro separazione si sa poco ma deve essere stata piuttosto sofferta, visto che ne hanno parlato solo un anno dopo dal divorzio. Lei ha iniziato a frequentare un altro uomo subito dopo la fine del matrimonio, lo scrittore Nicolas Mathieu, che però era assente all’evento ippico. Lui non si sa.

Charlotte e Dimitri però non si sono più incontrati, almeno pubblicamente. Anche se la figlia di Carolina di Monaco ha ritrovato l’ex suocera, Carole Bouquet, da Chanel e si è mostrata piuttosto calorosa con lei. Ma appunto non si trattava dell’ex marito che pare la trascurasse per il troppo lavoro. E questo avrebbe portato la Casiraghi tra le braccia di Nicola, così dicono le malelingue.

Probabilmente Charlotte e Dimitri si frequentano per il figlio, Balthazar, ma giusto quanto è necessario. Infatti, sul Campo di Marte hanno preferito ignorarsi. E certo Rassam non può addurre la scusa che non si è accorto della presenza dell’ex moglie, visto che è salita sul podio a premiare i vincitori. Ma ha preferito restare in compagnia degli altri ospiti vip presenti, come Nicolas Sarkozy e Carla Bruni con la figlia e concorrente Giulia, l’ex Miss Francia Clémence Botino e Laeticia Hallyday, ignorandola.

Charlotte Casiraghi seduce Parigi

Charlotte Casiraghi è di casa al Longines Paris Eiffel Jumping. Non solo è una cavallerizza quotata, ma è anche molto amica di Virginie Coupérie-Eiffel, fondatrice di questo prestigioso evento equestre, nato dodici anni fa.

La premiazione si è svolta al tramonto, ma malgrado ciò la temperatura era infernale. Per affrontare il caldo torrido di questi giorni, la figlia di Carolina ha indossato un magnifico abito, ovviamente firmato Chanel, di cui è brand ambassator.

Si trattava di un tubino nero aderente, con grandi rose rosa, senza maniche e nudo sulla schiena, che Charlotte ha abbinato a un paio di décolleté in vernice nera con inserti metallizzati, delicati orecchini a cerchio dorati e bracciali con la celebre doppia C della Maison.

Era semplicemente splendida. Così, dopo aver commosso con le sue dichiarazioni sulla morte del padre Stefano Casiraghi e sulla sua infanzia con Carolina di Monaco, ha sedotto con un elegante abito estivo che solo lei può indossare con tale grazie. Anche se ha rischiato di macchiarlo con lo champagne che i vincitori della gara hanno tentato di spruzzarle addosso. Lei però è fuggita tempestivamente, salvandosi.