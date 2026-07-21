Ascolti tv del 20 luglio, Temptation Island schiaccia Il giovane Montalbano. Delude Liorni

Filippo Bisciglia in competizione diretta con Michele Riondino. La new entry Marco Liorni si scontra con Gerry Scotti: i dati di ascolto

Foto di Federica Cislaghi

Federica Cislaghi

Royal e Lifestyle Specialist

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Aggiornato:

Chiedi a DiLei

Ascolti tv del 20 luglio, Temptation Island schiaccia Il giovane Montalbano. Delude Liorni
IPA
Filippo Bisciglia
Quali sono i temi di Temptation Island? Quando va in onda Il giovane Montalbano? Chi è Filippo Bisciglia?

Spenti i riflettori sui Mondiali 2026 e chiusa l’edizione di Affari Tuoi, il palinsesto televisivo entra nel pieno della stagione estiva, tra repliche, speciali e best of.

Per fortuna su Canale 5 è andata in onda una nuovissima puntata di Temptation Island. Filippo Bisciglia si è trovato a competere con Il giovane Montalbano – La prima indagine che, anche se già visto, ha sempre la sua attrattiva sui telespettatori.

Rai 2 ha proposto la serie Ritorno in Paradiso e Rai 3 Filorosso che si è scontrato con Zona Bianca su Rete 4. Mentre Italia 1 ha trasmesso Cash Out 2: High Rollers e La7 il documentario La caduta, cronache della fine del fascismo.

Mentre Stefano De Martino se ne è andato in vacanza, Gerry Scotti continua a girare La Ruota della Fortuna e come rivale si è trovato Marco Liorni con L’eredità Summer edition.

Prima serata, ascolti tv del 20 luglio: Temptation vola al 31,1%

Su Rai 1 Il giovane Montalbano incolla al piccolo schermo 2.059.000 spettatori pari al 15.1% di share dalle 21:49 alle 23:58. Su Canale5 Temptation Island conquista 3.874.000 spettatori con uno share del 31.1% dalle 21:40 alle 00:36. Su Rai2 Ritorno in Paradiso intrattiene 505.000 spettatori pari al 3.5%.

Su Italia1 Cash Out 2 – High Rollers incolla davanti al video 895.000 spettatori con il 5.9%. Su Rai3, dopo la presentazione (626.000 – 3.8%), Filorosso segna 501.000 spettatori (3.8%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza 622.000 spettatori (5.4%). Su La7 La Caduta – Cronache della Fine del Fascismo raggiunge 554.000 spettatori e il 3.6%. Su Tv8 Men in Black 3 ottiene 269.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Little Big Italy raduna 319.000 spettatori con il 2.1%.

Access Prime Time, dati del 20 luglio: delude Liorni

Su Rai1 L’Eredità Summer totalizza 2.946.000 spettatori (18.1%) dalle 20:45 alle 21:45. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna dalle 20:41 alle 20:51 (3.537.000 – 22.8%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.466.000 spettatori pari al 27.3% dalle 20:54 alle 21:31.

Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 575.000 spettatori con il 3.5%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 927.000 spettatori (5.8%). Su Rai3 Un Posto al Sole appassiona 1.139.000 spettatori (7.1%). Su Rete4 4 di Sera News raggiunge 846.000 spettatori e il 5.5% nella prima parte e 760.000 spettatori e il 4.6% nella seconda parte. Su La7 In Onda conquista 1.196.000 spettatori (7.4%). Su Tv8 Foodish arriva a 400.000 spettatori e il 2.5%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 399.000 spettatori con il 2.5%.

Ascolti tv Preserale, dati del 20 luglio

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 2.288.000 spettatori pari al 24%, mentre Reazione a Catena coinvolge 3.101.000 spettatori pari al 25.7%. Su Canale5 The Wall – I Protagonosti intrattiene 1.274.000 spettatori (14.8%), mentre The Wall convince 1.786.000 spettatori (16.6%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (341.000 – 4%), Blue Bloods è seguito da 279.000 spettatori con il 2.7% nel primo episodio e 487.000 spettatori con il 3.6% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 288.000 spettatori (2.9%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è seguito da 420.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.903.000 spettatori (15.5%). A seguire Blob segna 752.000 spettatori (5.4%) e Via dei Matti n° 0 in replica 573.000 spettatori (3.9%).

Su Rete4 10 Minuti è la scelta di 735.000 spettatori (6.3%), mentre La Promessa intrattiene 812.000 spettatori (5.9%). Su La7 Grantchester raduna 81.000 spettatori pari all’1% nel primo episodio e 107.000 spettatori pari all’1% nel secondo episodio. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 297.000 spettatori (2.3%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (264.000 – 3%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 370.000 spettatori con il 2.8%.

Ascolti tv Filippo Bisciglia Reality Show Temptation IslandStar e Vip