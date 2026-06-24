È Levante la regina incontrastata della serata
Roma, Piazza del Popolo si trasforma nel red carpet più caldo dell'anno e non è solo colpa del meteo: sul palco del TIM Summer Hits 2026 la sfida tra tormentoni si combatte soprattutto a colpi di stile. Così, tra scivoloni imperdonabili e colpi di genio da trendsetter, gli artisti stanno continuando a sfidare i riflettori con look che faranno discutere per settimane, decretando le vere tendenze dell'estate. Chi ha conquistato la vetta del glamour e chi, invece, ha decisamente toppato il dress code? Prepariamo le lenti d'ingrandimento e analizziamo insieme quelli della terza serata. Unica e sola regina della puntata, per noi, è stata Levante. Spalle scese, petali, drappeggi, volume: per cantare il suo nuovo singolo in anteprima, Malìa, la cantautrice siciliana ha scelto un mini dress color panna a dir poco strepitoso, comprensivo di ogni grande trend del momento. Voto: 9.