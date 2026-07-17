Anticipazioni Tim Summer Hits, la scaletta di venerdì 17 luglio

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IPA Annalisa

La grande musica dell’estate torna a farsi sentire in tv: venerdì 17 luglio infatti la prima serata di Rai1 si accende con il debutto di Tim Summer Hits, la kermesse musicale che porta le canzoni dell’estate direttamente nelle case degli italiani.

Sul palco, allestito nella splendida cornice di Piazza del Popolo a Roma, una coppia affiatata ed energica pronta a guidare la maratona di artisti ovvero Carlo Conti e Andrea Delogu. Ecco chi calcherà il palco dell’evento e la scaletta prevista.

Tim Summer Hits, la grande musica torna su Rai1

Torna venerdì 17 luglio in prima serata su Rai1 Tim Summer Hits, lo show musicale estivo condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu, una coppia televisiva ormai collaudata e definita ironicamente dagli stessi protagonisti in conferenza stampa “una vera e propria unione di fatto professionale”. I due conduttori infatti tornano a dividersi il palco romano per regalare al pubblico una serata di ritmo e intrattenimento.

Ovviamente i conduttori non saranno soli a gestire la folla e l’energia del backstage: ad arricchire lo spettacolo ci saranno le incursioni comiche di Federico Basso e le interviste pungenti di Gabriele Vagnato nella “Blue room”, uno spazio speciale in cui i cantanti verranno messi alla prova con ironia prima o dopo le loro esibizioni.

I cantanti in scaletta: tutti i nomi della prima serata

La scaletta della prima puntata vede sul palco l’esibizione di protagonisti attesi come Angelina Mango e Marco Mengoni, pronti a regalare un’atmosfera magica alla piazza romana, ma non mancheranno le regine delle classifiche estive, come Annalisa e Anna.

Il palco ospiterà anche l’energia di Emma, la sensibilità di Irama e la freschezza dei Pinguini Tattici Nucleari, da poco usciti con un nuovo progetto musicale. Per gli amanti dei generi urban e rap saliranno invece sul palco nomi del calibro di Fabri Fibra, Emis Killa e Fred De Palma, mentre le sonorità più cantautorali saranno rappresentate da artisti come Fulminacci, Noemi e Tommaso Paradiso.

Il cast di questa prima serata vedrà alternarsi anche Arisa, Ditonellapiaga, Gaia, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Sayf, Serena Brancale, The Bausa e i The Kolors. Tuttavia l’ordine esatto di uscita dei vari artisti non è ancora stato svelato dalla produzione, quindi non esiste una scaletta vera e propria da diffondere in anticipo.

Ma cosa faranno i cantanti sul palco? Annalisa, oltre a presentare il suo ultimo singolo estivo, regalerà al pubblico un medley speciale che racchiude i suoi più grandi successi degli ultimi anni. Altri artisti, tra cui Fulminacci, Arisa e Ditonellapiaga, raddoppieranno la loro presenza sul palco proponendo, oltre al pezzo estivo del momento, anche il brano con cui si sono fatti apprezzare durante l’ultimo Festival di Sanremo.

Insomma ci aspetta una serata piena di musica e di belle emozioni, tutta da gustare.

Dove e quando vedere Tim Summer Hits

Il viaggio della musica parte questa sera, ma sono già previsti altri quattro appuntamenti televisivi che andranno in onda martedì 21, venerdì 24 e venerdì 31 luglio, per poi chiudere in bellezza il 7 agosto con una serata speciale dedicata al best of di questa edizione.

Per chi non riuscirà a seguire la messa in onda su Rai 1, l’evento sarà trasmesso in contemporanea sulle frequenze di Rai Radio2, con il racconto dal backstage affidato a Nicol Angelozzi, e sarà sempre disponibile in streaming sulla piattaforma RaiPlay.