The Traitors 2, svelato il cast del reality di Alessia Marcuzzi

Il cast della seconda stagione di The Traitors 2 è stato svelato su Instagram: chi ci sarà.

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IPA Alessia Marcuzzi

The Traitors 2, il reality condotto da Alessia Marcuzzi, sta finalmente per tornare. Dopo il grandissimo successo della prima edizione, lo show sarà di nuovo su Prime Video con un cast, anche questa volta, stellare.

The Traitors 2, il cast della trasmissione svelato su Instagram

Con la presentazione dei palinsesti di Prime Video è arrivata anche la conferma di The Traitors 2. Il reality verrà condotto, ancora una volta, da Alessia Marcuzzi, che guiderà il gruppo di personaggi divisi fra leali e traditori, alle prese con prove e riunioni di gruppo.

Il cast della seconda stagione della trasmissione è stato svelato su Instagram con un post ed è ricchissimo di personaggi e nomi famosi. Concorrenti che regaleranno al pubblico grandi emozioni nel corso delle sei puntate, fra tradimenti e bugie.

Partiamo da Lorella Cuccarini, showgirl di grande successo e insegnante di Amici di Maria De Filippi. Arriva da Amici anche Biondo, cantante e attore. Nel cast di The Traitors 2 figurano anche Filippo Magnini, ex nuotatore e marito di Giorgia Palmas, anche lei nella seconda edizione della trasmissione.

Nella lista dei concorrenti anche Pasquale La Rocca, concorrente di Ballando con le Stelle, e Giulia Salemi. Ci saranno poi Valentina Nappi, Camihawke e Francesca Barra, reduce dal suo addio a 4 di Sera Weekend.

Arrivano dai social e dal mondo comedy Awed e Daniele Gattano. Troviamo poi Jolanda Renga, figlia di Francesco Renga e Ambra Angiolini, e Gianluca Torre, agente immobiliare nel programma di Real Time Case a prima vista.

Quando andrà in onda The Traitors 2

The Traitors 2 andrà in onda in autunno per un totale di sei puntate. La prima edizione della trasmissione è stata vinta da Giuseppe Giofrè, ex concorrente di Amici e ballerino di successo, e ha ottenuto nella scorsa stagione un enorme successo, complice anche un cast stellare.

“Un po’ di cose sono andate storte – aveva raccontato Alessia Marcuzzi a Tv Sorrisi e Canzoni, svelando alcuni retroscena -. Soprattutto nella fase di svelamenti. Il momento più pesante è stato quello in cui abbiamo inscenato un funerale. In un programma non ti aspetti di trovarti a camminare dietro a un carro funebre accompagnato da musiche struggenti, con bare, candele e fumo. È venuto il magone a tutti, inclusa la castellana cattiva, che sarei io. Quando ho dovuto dire il nome dell’eliminato, che veniva chiuso nella bara e salutato dagli altri, non è stato semplice da gestire, anche se sai che è un gioco”.

La conduttrice aveva poi lodato il cast e i concorrenti, pronti a mettersi in gioco e affrontare numerose prove. “Sono stati tutti molto coraggiosi, le prove le hanno affrontate con fatica, ci sono stati momenti di défaillance, mancanza di fiato, situazione pesanti da gestire, ma nessuno si è tirato indietro”, aveva confessato.