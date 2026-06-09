Francesca Michielin conferma il matrimonio. E confessa: “Con la perdita del rene ho rivisto le priorità”

La cantautrice ha confermato il matrimonio con Davide Spigarolo e ha parlato del suo periodo di rinascita dopo l'operazione (e non solo)

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IPA Francesca Michielin

Francesca Michielin è tornata sulle scene con un nuovo album, Magia bianca, ma anche la sua vita personale sta subendo un profondo cambiamento. Nei prossimi mesi infatti convolerà a nozze col fidanzato Davide Spigarolo che, come ha raccontato, le ha ridato la serenità nei suoi momenti bui.

Francesca Michielin conferma il matrimonio: l’amore con Davide Spigarolo

La notizia era già trapelata qualche giorno fa, quando nei comuni di Bassano e Marostica, dove risiedono Francesca Michielin e Davide Spigarolo, sono comparse le pubblicazioni di nozze. La cantante e il preparatore atletico si giureranno amore eterno nei prossimi mesi, e per la prima volta ha parlato dell’argomento, confermando il matrimonio.

Lo ha fatto sulle pagine di Repubblica, dove in una lunga intervista ha raccontato alcuni dettagli della loro storia, che va avanti ormai da quattro anni. Non c’è stata una vera e propria proposta, hanno deciso insieme che era giunto il momento del fatidico sì: “Ci ho pensato tanto: il problema non è il matrimonio, semmai con chi lo si fa. Noi siamo le persone giuste, l’una per l’altra. Credo nella famiglia: due persone possono essere una certezza e una comunità per chi sta loro intorno”.

Il suo compagno è stato un’ancora nei momenti più difficili: ha confessato di aver trovato “la tranquillità di una persona fuori dallo star system, ma anche la certezza di essere capita. Lavora con grandi sportivi, sa cosa sono la pressione del successo e il sacrificio. Ci siamo trovati sulla parte sana della medaglia“.

E l’ha aiutata quando la sua carriera ha subito una battuta d’arresto: “Ho vinto X Factor a 16 anni, ho perso l’adolescenza per strada. Davide mi ha aiutata a mettere ordine. Sanremo 2025 è andato male, mi ha dato lui la forza di voltare pagina e ripartire: se fossi arrivata tra i primi dieci, mi ha detto, avrei procrastinato, mentre le cose ormai non andavano più”.

L’asportazione del rene e la rinascita

La delusione di Sanremo l’ha portata a mettersi in discussione, soprattutto nella produzione artistica: “Ero diventata una macchinetta, facevo musica per dovere. Ora sono leggera”. Ma l’evento che più l’ha cambiata è certamente legato all’asportazione di un rene, intervento che ha portato il suo corpo a modificarsi, tra dolori lancinanti che l‘hanno costretta anche a fermarsi e annullare il tour.

L’artista si è ritrovata in un corpo che non riconosceva più e con cui ha dovuto fare i conti: a distanza di due anni, Francesca Michielin sta meglio, e tornerà sul palco con i segni di quell’operazione e le cicatrici che oggi fanno parte di lei. “Anche aver perso un rene, nell’estate del 2023, mi è servito a rivedere le priorità”, ha raccontato ai microfoni di Repubblica. “Quello di quest’estate sarà il primo tour post-operazione; prima non potevo e, come dire, canto da liberata. Gli ultimi due anni sono stati un incubo, a trent’anni sono rinata. È un percorso ma, anche fisicamente, mi piaccio di più”.