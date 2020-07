Chi è Veronica Papa, la futura sposa di Fabio Fulco

editato in: da

Mora, bellissima, imprenditrice nel campo della moda e con alle spalle la partecipazione a Miss Italia e Miss Mondo: lei è Veronica Papa, la fidanzata e futura sposa di Fabio Fulco, ex compagno di Cristina Chiabotto (oggi sposata con Marco Roscio).

Classe 1995 – ha 25 anni meno del suo compagno – Veronica Papa è abruzzese e, come sopra ricordato, ha partecipato a Miss Italia nel 2014 e a Miss Mondo due anni dopo. La giovane e bellissima fidanzata di Fulco è anche attiva come imprenditrice.

Dal 2019, infatti, la Papa è titolare del negozio Random Pescara, attività avente sia una sede fisica sia uno shop online e dedicata alla vendita di abbigliamento made in Italy (non mancano gli accessori).

In tutto questo, Veronica ha trovato spazio anche per gli studi universitari. Come si può leggere sul suo profilo personale di Facebook, la fidanzata di Fabio Fulco è stata studentessa del corso di Scenografia Teatrale e Cinematografica presso l’Accademia di Belle Arti de L’Aquila. Nel mese di marzo 2020, ha conseguito la laurea dissertando una tesi su Luigi Pirandello.

La sua storia con Fulco è iniziata dopo un primo incontro risalente allo scorso anno – definito “un dono” dall’attore napoletano – e avvenuto in contesto lavorativo. In occasione di un’intervista rilasciata al settimanale Intimità, Fabio Fulco, dal 2018 nel cast di Un Posto al Sole, ha dichiarato che stanno pensando seriamente al matrimonio e che Veronica, come lui, ha il sogno di allargare la famiglia.

L’affiatamento della coppia – che nei mesi scorsi si è misurata nella prova della convivenza superandola, a detta di Fulco, brillantemente – è chiaro anche dalle foto social di Veronica Papa. La splendida mora, presente su Instagram con un profilo seguito da oltre 8mila persone e nella cui bio dichiara la sua passione per il cibo, ha infatti pubblicato diverse foto di coppia, scatti che denotano la forte passione tra lei e Fulco.

Splendida, innamorata e determinata – per rendersene conto, basta considerare il già ricordato impegno tra studio e lavoro – Veronica è la donna che, dopo il burrascoso epilogo con la Chiabotto, ha ridato il sorriso a Fulco, pronto, assieme a lei, a fare progetti importanti per il futuro.