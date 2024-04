Chi è Benedikte Thoustrup, la fidanzata del bellissimo Principe Nikolai di Danimarca

Fonte: IPA Benedikte Thoustrup e Nikolai

Imprenditrice, indipendente, bellissima: Benedikte Thoustrup è la fidanzata di Nikolai di Danimarca e sta conquistando l’affetto di tutti gli ammiratori della casa reale. Il perché è semplice. La ragazza è infatti dotata di intraprendenza e talento, tanto da essersi conquistata un posto sicuro nel cuore di tutti i danesi. La coppia vive insieme a Sidney. Ma scopriamo di più sull’interessante figura di Benedikte Thoustrup.

Chi è Benedikte Thoustrup

Benedikte Thoustrup è nata il 22 febbraio del 1999 a Randers, in Danimarca. Giovanissima, ma già co-fondatrice di un brand conosciuto e dai propositi interessanti. Si tratta di BénéSoie (“Seta benefica”), un marchio danese che pone l’accento sulla sostenibilità. Produce accessori per capelli, come le fasce di seta cucite a mano e le affascinanti borse gessate (progettate con materiali, motivi e dettagli intricati). Benedikte è una stilista e lavora nell’azienda con sua madre (Anette) e sua nonna (Rita), che è un’abile sarta. In precedenza ha lavorato presso la compagnia di spedizioni globale danese Maersk.

L’amore di Banadikte per la moda è palese soprattutto guardando il suo account personale Instagram. Abiti glamour, colori e accessori meravigliosi si alternano a splendide immagini di viaggi incredibili per il mondo: dalle Fiji alla Nuova Zelanda, da Manhattan a Parigi per citarne alcuni. Anche l’equitazione è una sua grande passione e spesso condivide con i fan momenti di gioia e allenamento.

Dal suo profilo social emerge anche un altro lato del carattere della donna: è avventurosa e temeraria. Non teme infatti i lanci nel vuoto a giudicare dall’esperienza di Bungee jump provata a fine del 2023.

Nikolai di Danimarca e Benedikte Thoustrup

Il rapporto tra Nikolai di Danimarca e Benedikte Thoustrup va avanti dal 2018. I due si sono incontrati in Danimarca, loro Paese d’origine. Si sono infatti conosciuti quando erano entrambi studenti della Copenhagen Business School. Il Principe studia economia aziendale e gestione dei servizi e studia a all’Università della Tecnologia di Sydney, ma è anche modello.

Da quando la Regina Margarethe II ha annunciato, il 1 gennaio 2024, la sua abdicazione dal trono di Danimarca, tutti gli occhi d’Europa sono puntati sulla famiglia reale danese da quando la regina Margarethe II ha annunciato la sua abdicazione a Capodanno. Mentre la maggior parte dell’attenzione è puntata sul Principe Cristiano di Danimarca, che diventerà l’erede presunto una volta che suo padre diventerà Re, anche l’interesse attorno al cugino più anziano, conte Nikolai di Monpezat, 24 anni, residente a Sydney, ha iniziato a ribollire. E insieme all’interesse per il conte Nikolai è cresciuta anche la curiosità per la sua splendida fidanzata Benedickte Thusrup.