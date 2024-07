Letizia di Spagna, il look per i Mariano de Cavia Awards

Letizia di Spagna è sempre stata una protagonista della moda internazionale, grazie al suo stile unico e alla scelta di look impeccabili. Il gusto della Regina non si è smentito neanche in occasione di un recente evento speciale, i Mariano de Cavia Awards. Ancora una volta, la prima donna di Spagna, ha proposto un look total white che ha illuminato la sua bellezza. Accanto a lei il Re Felipe di Spagna elegantissimo con completo scuro, camicia e papillon nero.