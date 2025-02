Fonte: IPA Letizia Ortiz

Letizia è Regina di Spagna, ma anche regina di stile indiscussa. La sovrana iberica è ammirata per il suo stile classico ed elegante e, al contempo, sempre attuale e che non si fa mancare un pizzico di velata sensualità. Proprio come è successo nell’ultimo outfit sfoggiata dalla Regina nel corso di alcune udienze al Palazzo della Zarzuela di Madrid.

La gonna di pelle che non sbaglia mai

Come accennato, si tratta di un’occasione istituzionale, che richiede un look sobrio e discreto. Letizia di Spagna, sempre all’altezza di ogni occasione, non ha sbagliato neppure stavolta. Per presenziare a Palazzo della Zarzuela ha scelto uno dei capi più classici e sofisticati, che tutte dovremmo avere nel guardaroba.

Si tratta di una gonna midi, quella che va bene per qualsiasi evento e in qualsiasi stagione, basta abbinarla nel modo giusto e, di volta in volta, si trasforma. La Regina ne ha scelto una versione classica, con lunghezza poco sotto il ginocchio, aderente sui fianchi per poi cadere sulle gambe in modo morbido e leggero. Il colore è un caldo tono marrone. Ad attirare l’attenzione, però, è il tessuto: pura pelle, per un pizzico di grinta.

E si conferma ancora una volta la passione di Letizia per il più aggressivo dei tessuti. Dalle gonne sbarazzine e colorate a quelle in nero e con spacchi audaci. Fino ai pantaloni capri e persino i leggings. La Regina gioca con la pelle, declinandola in look sempre diversi e tutti impeccabili.

Il look discreto di Letizia di Spagna

La gonna è audace e giovanile e, in un sapiente gioco di contrasti, Letizia Ortiz vi abbina capi sobri e classicissimi. Ad accompagnare la midi in pelle, un top accollato e maniche lunghe, in un pesante tessuto tweed. Un bel colpo d’occhio contro la lucentezza e il movimento della gonna. Ai piedi, delle scarpe che del capo spalla riprendono il colore, ma non lo stile. Stavolta, niente tacchi vertiginosi per la Regina trend setter, ma un paio di semplici decolté dalla punta stondata e dal tacco basso, in un colore che richiama quello della gonna e riprende i ricami del top.

Il beauty look è semplice e raffinato. I capelli sono portati sciolti sulle spalle, in una messa in piega morbida e naturale, con la riga laterale a sottolineare con grazia i primi ciuffetti argento (che la Regina ha scelto di tingere, in linea con la nuova tendenza sostenuta anche da Jennifer Aniston). Il trucco è luminoso e poco vistoso, con lo stesso tono di rosa salmone che si ripete su labbra e occhi. Alle orecchie una cascata di delicati fiorellini d’oro ricoperti di brillanti.

La gonna iconica copiata da Meghan Markle

Torniamo alla gonna, uno dei pezzi più iconici dell’armadio di Letizia di Spagna. Firmata Hugo Boss, è uno dei capi preferiti della Regina, che l’ha già sfoggiata in diverse occasioni. La prima volta fu in visita a Seul, nel 2019. Un look che le valse l’emulazione di Meghan Markle che, ventiquattr’ore dopo, indossò la stessa identica gonna a un evento al Castello di Windsor.