IPA Letizia di Spagna

Ogni anno la consegna del Premio Cervantes si conferma uno degli appuntamenti più solenni dell’agenda istituzionale spagnola. E ogni anno, puntualmente, Letizia di Spagna trasforma l’evento in una masterclass di stile. Il 2026 non ha fatto eccezione: la Regina è arrivata al Paraninfo dell’Università di Alcalá de Henares al fianco di Re Felipe, per assistere alla cerimonia di consegna del prestigioso riconoscimento. E ancora una volta dietro al suo look c’è una strategia che ha perfezionato negli anni, e che è diventata ormai il suo marchio.

Letizia di Spagna, il look scelto per il Premio Miguel de Cervantes

La Regina di Spagna ha fatto dell’eleganza una questione di coerenza. E la cerimonia del Premio Cervantes lo ha dimostrato ancora una volta. Letizia non ha puntato su un capo appena uscito dalle passerelle – non è nel suo stile – ma ha deciso di sfoggiare un abito che faceva già parte del suo armadio: un midi color blu pervinca di Carolina Herrera, che aveva indossato per la prima volta lo scorso anno durante un impegno ufficiale in Belgio.

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Una scelta che racconta la filosofia regale di Letizia di Spagna, da sempre attenta a un armadio in linea con i tempi. La Regina è abituata a riciclare con intelligenza i propri look, impreziosendoli semplicemente con accessori diversi. Ed è proprio questo il suo “segreto”: pezzi iconici che la valorizzano e che la rendono anche Regina di stile.

Il modello indossato da Letizia per l’occasione è un midi dalle linee essenziali, che arriva poco sotto il ginocchio e segue con discrezione le forme del corpo: un taglio pulito, uno scollo alto adatto per l’occasione, e maniche corte con una piccola lavorazione strutturata a fiocco che dà carattere senza appesantire il resto dei dettagli. La Reina ha scelto una sfumatura che raramente le abbiamo visto sfoggiare; tende a rimanere in una palette più sobria quando è attesa agli impegni ufficiali. Questa volta, invece, ha preferito un tono più audace.

Il Premio Cervantes 2026 allo scrittore Gonzalo Celorio

La giornata ha avuto naturalmente un valore simbolico fortissimo per la Regina di Spagna e il Re. Il Premio Cervantes è stato consegnato a Gonzalo Celorio, scrittore e accademico messicano con una carriera che supera i cinquant’anni. A premiarlo è stato il Ministero della Cultura spagnolo, che ogni anno assegna questo riconoscimento insieme a una somma di 125.000 euro.

Nella motivazione ufficiale, la giuria ha descritto l’opera di Celorio come un incontro perfetto tra “lucidità critica e sensibilità narrativa, esplorando le sfumature dell’identità, dello sviluppo emotivo e della perdita”. E ancora: la sua opera è stata definita “al tempo stesso una testimonianza del Messico moderno e uno specchio della condizione umana”. Parole che hanno sancito il valore profondo di una carriera dedicata alla letteratura. Sempre in onore di Celorio, è stato organizzato un pranzo prima della cerimonia, a cui hanno preso parte diversi personaggi di spicco del mondo letterario. In quell’occasione la Reina aveva scelto un’altra sfumatura di blu, un completo formale con blusa e gonna di Hugo Boss.