Niente all'è come sembra. I naufraghi sono quasi arrivati alla fatidica cifra dei cinquanta giorni in Honduras e la situazione non potrebbe essere più complicata. Si tratta infatti di un'edizione costellata di addii, defezioni e piccoli, ma significativi, incidenti . A poco servono le foto delle bellezze in bikini sulla spiaggia che si abbracciano e stringono: la verità è che tra loro è guerra aperta.