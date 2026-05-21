Belen e Caroline Tronelli a L’Isola dei Famosi, “Stefano De Martino non è contento”

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Stefano De Martino e Belen Rodriguez

L’Isola dei Famosi non è ancora ufficialmente partita ma attorno alla prossima edizione del reality show circolano già rumors decisamente scoppiettanti. Al centro delle voci c’è soprattutto Belen Rodriguez, indicata sempre più insistentemente come futura conduttrice del programma Mediaset.

Per la soubrette si tratterebbe di un ritorno simbolico. Fu proprio l’Isola a trasformarla nel 2008 in uno dei volti più popolari della tv italiana. Oggi, a distanza di anni, il programma potrebbe rappresentare un’occasione di rilancio professionale dopo un periodo mediaticamente altalenante.

Negli ultimi mesi l’argentina ha scelto un’esposizione televisiva più contenuta rispetto al passato: un modo per risolvere alcuni problemi personali, come la depressione di cui la diretta interessata ha parlato apertamente. Proprio per questo l’eventuale approdo alla guida del reality show assumerebbe un significato particolare: un ritorno in prima serata e in un format fortemente identitario per la sua carriera.

A rendere però l’intera vicenda ancora più rumorosa è soprattutto un’altra indiscrezione emersa nelle ultime ore. Secondo quanto anticipato dal settimanale Oggi, tra i possibili concorrenti della nuova edizione figurerebbe Caroline Tronelli, l’ultima fidanzata ufficiale di Stefano De Martino, ex marito di Belen. Un intreccio che non passa di certo inosservato.

Belen Rodriguez e Caroline Tronelli all’Isola dei Famosi

Stando a quanto riportato dal giornalista Alberto Dandolo, Caroline Tronelli sarebbe pronta a entrare ufficialmente nel mondo dello spettacolo partecipando all’Isola dei Famosi. Un format che ha lanciato tante carriere, tra cui appunto quella di Belen Rodriguez.

La giovane studentessa napoletana è diventata nota al pubblico per la relazione con Stefano De Martino, durata pochi mesi ma finita rapidamente al centro dell’attenzione mediatica.

A pesare sulla fine della storia è stata soprattutto la diffusione online di un video intimo della coppia, una vicenda dolorosa sulla quale sono ancora in corso indagini per individuare i responsabili della pubblicazione.

Ora però Caroline sembrerebbe intenzionata a trasformare la notorietà conquistata involontariamente in una vera occasione professionale. In questo senso si inserirebbe anche la scelta di affidarsi alla manager Paola Benegas, figura esperta del mondo dello spettacolo e per anni collaboratrice proprio di Belen Rodriguez.

Per Caroline, dunque, l’eventuale partecipazione al reality show rappresenterebbe il primo vero ingresso nel panorama televisivo nazionale. Un debutto destinato inevitabilmente ad attirare curiosità, anche perché legato a uno dei personaggi più seguiti del piccolo schermo italiano come De Martino.

Il grande timore di Stefano De Martino

E a quanto pare il meno felice di questo possibile scenario sarebbe proprio Stefano De Martino. Il conduttore di Affari Tuoi, volto centrale della Rai del presente e del futuro e prossimo direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo, starebbe da tempo lavorando per costruire un’immagine più istituzionale e meno legata alle dinamiche sentimentali.

Per questo motivo, l’idea di ritrovarsi indirettamente coinvolto nel reality attraverso la presenza contemporanea dell’ex moglie e dell’ultima ex fidanzata non sarebbe stata accolta con entusiasmo. Così come le numerose frecciatine di Belen, alla quale avrebbe addirittura richiesto di non parlare più pubblicamente di lui.

“Stefano sente il bisogno di prendere le distanze dall’esposizione mediatica della sua vita privata”, si legge nel retroscena pubblicato dalla rivista. Un bisogno che rischia di saltare con la nuova Isola dei Famosi di cui, ironia della sorte, Stefano è stato in passato inviato.