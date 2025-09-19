Il retroscena sulla lite fra Stefano De Martino e Caroline Tronelli. “C’entra Belen Rodriguez”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Spuntano nuovi retroscena sulla lite fra Stefano De Martino e Caroline Tronelli. Secondo quanto svelato da una fonte dietro i malumori nella coppia ci sarebbe l’ombra di Belen Rodriguez, ex moglie del conduttore di Affari Tuoi.

La lite fra Stefano De Martino e Caroline Tronelli

Andrea Biavardi, direttore di Oggi, ha rivelato che Stefano De Martino e Caroline Tronelli sarebbero stati avvistati durante una lite. “Stefano De Martino adesso è in un momento un po’ difficile perché, a parte la battaglia degli ascolti in cui si vince e si perde come nelle partite di calcio, però abbiamo registrato la sua prima vera lite con Caroline”, ha raccontato, ospite de La Volta Buona di Caterina Balivo.

La lite sarebbe avvenuta in un noto ristorante di Roma, in zona Prati. Dopo la fine delle vacanze estive trascorse in Sardegna, nella villa di famiglia di Caroline, i due avrebbero deciso di iniziare una convivenza proprio nella Capitale, dove Stefano trascorre molto tempo per registrare le puntate di Affari Tuoi.

“Dove è successo? A Roma in un ristorante situato in zona Prati, ma parliamo di una vera lite – ha spiegato il giornalista -. Non è che vediamo una lite noi del giornale, c’è proprio, perché lei si alza e se ne va… Noi non inventiamo nulla, chi era presente ha riferito bene”. Dietro la lite ci sarebbe, come rivela Dagospia, l’ombra di Belen Rodriguez. “Lei è da sempre gelosa di Belen Rodriguez”, ha spiegato Dagospia.

Solo qualche settimana fa, proprio in Sardegna, Belen Rodriguez aveva incontrato per caso a cena Stefano De Martino e Caroline Tronelli. In quell’occasione il conduttore, dopo l’imbarazzo iniziale, aveva raggiunto il tavolo della showgirl argentina per salutarla. I due si erano abbracciati e non era sfuggito lo scambio di sguardi fra Caroline e Belen.

L’amore di Belen Rodriguez e Stefano De Martino

L’amore fra Stefano De Martino e Belen Rodriguez d’altronde è stato molto importante per il conduttore ed è durato, fra continui tira e molla, diversi anni. Un legame fortissimo che continua ancora oggi anche grazie a Santiago, figlio dell’ex coppia. Qualche tempo fa si era vociferato di un possibile ritorno di fiamma fra i due dopo che un’amica della Rodriguez, rimasta anonima, aveva parlato

“Una cara amica ci dice che le intemperanze di Belen Rodriguez sarebbero dovute ad un solo motivo: la showgirl argentina sarebbe ancora innamorata del suo ex marito Stefano De Martino”, aveva svelato sempre Dagospia, parlando di un legame mai del tutto interrotto fra il conduttore e l’ex moglie. I due si sentirebbero regolarmente e dopo un momento burrascoso avrebbero trovato un equilibrio, ricostruendo un rapporto che ora starebbe piuttosto stretto a Caroline Tronelli. La nuova fidanzata di Stefano De Martino infatti non gradirebbe la presenza costante di Belen nella vita del presentatore. Sarebbe stato proprio questo dettaglio a scatenare una discussione fra la giovane e il presentatore, immortalata dai flash dei fotografi. Nel frattempo si vocifera che la showgirl argentina sia di nuovo innamorata. Il fortunato sarebbe un celebre architetto milanese: Stefano Belingardi Clusoni.